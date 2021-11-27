Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı

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Antalya’da kontrolden çıkan otomobilin direğe çarptığı kazada sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Muratpaşa ilçesi Mevlana kavşağında meydana geldi. 07 SH 832 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ismi öğrenilemeyen sürücü hastaneye kaldırıldı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, yol trafiğe açıldı.

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