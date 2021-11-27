Antalya'da yasa dışı bahis dolandırıcılığı

Antalya’da bir kişi yasa dışı futbol bahis sitesinde kazandığı 133 bin 450 TL’yi alabilmek için, dosya masrafı adı altında başka kişiye para gönderince dolandırıldı.

Alınan bilgiye göre, Demre ilçesi Belören Mahallesi'nde yaşayan A.Ş. yasadışı bahis sitesinden oynadığı iddia kuponu ile 133 bin 450 TL kazandı. A.Ş, bu parayı alabilmek için dosya parası ve diğer giderler adı altında 73 bin 160 TL’yi S.B’nin hesabına gönderdi. Paranın gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan A.Ş durumu jandarmaya bildirdi. A.Ş’nin dolandırıldığını belirleyen ekipler, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda çalışma başlattı.

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