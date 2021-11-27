Beatles ve Elvis, Vivaldi ve Bach’la buluştu

Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahne alan Şefika Kutluer, Beatles ve Elvis Presley şarkılarını Vivaldi ve Bach eserleriyle birlikte yorumladığı ‘Beatles & Elvis Go’ konseriyle müzik ziyafeti verdi.

‘Sihirli flüt’ Şefika Kutluer, bu yıl 12’ncisi düzenlenen ‘Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’ kapsamında ‘Beatles & Elvis Go’ konseriyle Antalyalı müzikseverlerle buluştu. Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde sahne alan ünlü flüt virtüözüne, Avrupa Barok Müzisyenleri eşlik etti. Kutluer, konserde, Peter Breiner’in The Beatles ve Elvis Presley şarkılarıyla Vivaldi ve Bach eserlerini birleştirerek yaptığı düzenlemeleri seslendirdi.

Kutluer’i dinleyenler arasında Belediye Başkanı Ümit Uysal da yer alırken ‘sihirli flüt’ Kutluer muhteşem performansıyla Türkan Şoray Kültür Merkezi’ni dolduranların adeta kulaklarının pasını sildi. Konser sonunda Kutluer ve Avrupa Barok Müzisyenleri dakikalarca ayakta alkışlandı.

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