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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sağlık Bilimleri Fakültesinden kursiyerlere diş taraması

İHA

Sağlık Bilimleri Fakültesinden kursiyerlere diş taraması

Ağız Diş Sağlığı Haftası Etkinlikleri kapsamında Kumluca Halk Eğitimi Merkezi’nde kursiyerlere eğitim verildi ve ağız diş sağlığı taraması yapıldı.
“Ağız ve Diş Sağlığı Haftası” etkinlikleri kapsamında, halkın ağız sağlığı, diş fırçalama, diş ipi kullanımı, beslenme ve çürük ilişkisi konularında farkındalığını arttırmak amacıyla Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ortaklığında Kumluca Halk Eğitimi Merkezinde etkinlik düzenlendi
Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğrencileri tarafından, Kumluca Halk Eğitimi Merkezi Kursiyerlerine eğitim verilerek, kursiyerlerin soruları öğrenciler ve Diş Hekimleri Tülay Abulut ve Fatih Ertek tarafından yanıtlandı. Aynı zamanda Diş Hekimleri tarafından kursiyerlerin ağız ve diş sağlığı taraması yapıldı ve öğrenciler tarafından da her bir kursiyerin taraması “Muayene Kayıt Formu” ile kayıt altına alındı.
35 kişiye yapılan diş taramaları sonucunda kursiyerlere bilgi verilerek gerekli sağlık kuruluşlarına yönlendirmeler yapıldı. Ağız ve diş sağlığı konusunda bilinci ve farkındalığı arttırmanın hedeflendiği etkinliğe, kursiyerler yoğun ilgi gösterdi, çoğunluğu anne olan kursiyerler çocuklarının diş problemleri ile ilgili sorular da sordular. Kursiyerlere konu hakkında bilgi verilerek broşürler dağıtıldı.
Etkinliğe katılan Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Öncel de öğrencileri yalnız bırakmadı. Etkinliğe gönüllü olarak katılan Diş Hekimleri Dt. Tülay Akbulut’a ve Dt. Fatih Ertek’e teşekkür mektubu takdim etti. Dekan Öncel ayrıca, bu organizasyonda tarama için ev sahipliği yapan, kapılarını açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Osman Mutlu ve Müdür Yardımcısı Hanifi Gündüz’e teşekkür etti.

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