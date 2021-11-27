Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi aştı (2)- Yeniden

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi aştı (2)- Yeniden

DHA

Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi aştı (2)- Yeniden


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)SERA Konstrüksiyon Donanım ve Ekipman Üreticileri ve İhracatçıları Derneği (SERKONDER) Başkanı Halil Kozan, Türkiye'de örtü altı kurulu alan miktarının 80 milyon metrekareyi aştığını söyledi. 1995'te 36,3 milyon metrekare olan örtü altı üretim alanının 2002'de 53,6 milyon metrekareye, 2019 sonu itibarıyla ise 79 milyon metrekareye yükseldiğini açıklayan Kozan, 2020 ve 2021 yıllarındaki özellikle muz sera yatırımlarıyla tahminlere göre 80 milyon metrekarenin üzerine çıktığını dile getirdi. Kozan, özellikle jeotermal ve atıklardan elde edilen biyoenerji ile ısıtma yapılarak, Afyonkarahisar, Kütahya, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, İzmir, hatta Van'da sera kurulduğunu kaydetti.
SERKONDER Başkanı Halil Kozan, Türkiye'de örtü altı olarak da bilinen seracılıktaki gelişmeleri değerlendirdi. Ülkemizde yaklaşık 80 milyon metrekare sera kurulu alan bulunduğunu açıklayan Kozan, bunun yaklaşık 14 milyon metrekaresinin modern, diğer kısmının da alçak tünel dedikleri çiftçi seralarından oluştuğunu söyledi. Kozan, seraları modern, alçak tünel, cam ve plastik olarak sınıflandırdıklarını kaydetti.
Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre 1995'te 36,3 milyon metrekare olan örtü altı üretim alanının 2002'de 53,6 milyon metrekareye, 2019 sonu itibarıyla ise 79 milyon metrekareye yükseldiğini açıklayan Kozan, 2020 ve 2021 yıllarındaki özellikle muz sera yatırımlarıyla tahminlere göre 80 milyon metrekarenin üzerine çıktığını dile getirdi.
ARTIK BÜTÜN İLLERDE SERA KURULUYOR
Modern seraların genellikle son zamanlarda yardımcı enerjinin ısıtmada kullanıldığı bölgelerde yoğunlaştığına işaret eden Kozan, "Bu enerjiler jeotermal ve çöp veya fabrika atıklarından üretilen biyoenerji. Afyonkarahisar, Kütahya, Kırşehir, Nevşehir, Yozgat, İstanbul, İzmir, Denizli, Aydın, hatta Van da bile var. Ülkemizin birçok şehrinde jeotermal kaynak var ve artık buralarda da sera yatırımı alıyoruz" diye konuştu.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DAYANIKLI MODERN SERALAR
İklim değişikliğine bağlı hortum, sel, fırtına, yangın gibi dış etkenlerdeki artış ve bunların seraları yıkan olumsuz etkilerine karşı sektörün yeni teknolojilerle dayanıklı sera üretimine başladığını anlatan Kozan, artık modern seralara geçildiğini dile getirdi. Alçak tünel seraların rüzgar, yağış, fırtına gibi olaylara dayanıklılığı olmadığını anlatan Kozan, "Modernden maksat, bir projesi olan, insandan ziyade otomasyonla yönetilen seralar. Projeler hazırlanırken o bölgenin iklim şartlarına göre dizayn ediliyor. Rüzgar yükü, kar yükü nedir, dayanım testleri yapılıyor ve buna göre animasyon hazırlanıp, projelerde yaşanabilecek aksaklıklarla ilgili tedbirlerle özel dizaynlar yapılıyor. İklim değişikliği ve yaşanan son sıkıntılara karşı çözümler üretiliyor" dedi.
İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ AVANTAJ SAĞLADI
İklim değişikliği ve pandeminin gıdada verimli üretime geçme zorunluluğunu gösterdiğini belirten Halil Kozan, "Toprakta 10 kilo ürün alıyorsanız, serada 60 kilo alıyorsunuz. Dolayısıyla insan nüfusu artıyor, toprakta büyüme yok, o yüzden modern seralara geçiliyor. Bu yüzden dünyanın birçok yerinde sera kurulumları arttı. İklim değişikliği seracılığı nasıl etkiledi diye sorarsanız, olumlu etkiledi. Çünkü tarlada sahipsiz, korumasız üretim yapıyorsunuz, o anda bir afet gelebilir. Serada ise bir miktar bunun önüne geçebiliyorsunuz ve bu noktada bir miktar avantaj sağladı" diye konuştu.
ASIL SATIŞ YURT DIŞINA
Döviz kurlarındaki artışın yatırımcının işini zorlaştırdığına da değinen Kozan, bunu geçici bir süre olarak değerlendirdiklerini ve oturmasını beklediklerini söyledi. Sera imalatında ham madde açısından yüzde 50'den fazla dışa bağımlı olunduğunu sözlerine ekleyen Kozan, Türk seracılık sektörünün iç pazardan daha çok yurt dışına satış yaptığını kaydetti. Kozan, "Deyim yerindeyse iç piyasada üyelerimizin ürettiğini kaldırabilecek yatırım yok. Pandemi nedeniyle yatırımlar durmuştu. Özellikle Türki Cumhuriyetler, Rusya, Mısır, Katar gibi ülkelere yatırımlarımız var. Avrupa'da ise İspanya ve Hollanda yavaş yavaş sektörden çekiliyor. Hatta bu son doğalgaz krizinden dolayı hem üretim hem de imalatı yavaşlattılar. Bu da bizim sektörümüz için bir fırsat" dedi.
73 İLDEN ANTALYA, MERSİN, ADANA İLK 3'TE
Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 yılı sonu verilerine göre Türkiye'de 73 ilde örtü altı üretimi yapılıyor. 286 bin 522 dekarla Antalya ilk sırada. 201 bin dekarla Mersin ikinci, 160 bin 493 dekarla Adana üçüncü ve bu üç il Türkiye'deki 790 bin dekar sera alanının, yüzde 82 oranındaki 648 bin dekarını oluşturuyor. İlk 10'daki diğer iller ise şöyle:
İzmir 14 bin 16 dekar, Aydın 12 bin 717 dekar, Hatay 11 bin 456 dekar, Burdur 9 bin 843 dekar, Isparta 4 bin 942 dekar, Amasya 4 bin 881 dekar.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-27 13:21:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı
YEREL HABERLER Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı
Sağlık Bilimleri Fakültesinden kursiyerlere diş taraması
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesinden kursiyerlere diş ...
Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi
Bahtsız driftçiye polis sürprizi Yolun ortasında drift yaparken polis aracıyla burun buruna geldi
YEREL HABERLER Bahtsız driftçiye polis sürprizi Yolun ortasında ...
2 çocuk annesi yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaralayan kayınbirader adliyeye sevk edildi Saldırıya uğrayan kadının yardımına koşan kadının, saldırganın annesi olduğu belirlendi Saldırganın kadını bıçakladığı, yerdeyken darp ettiği ve saçından çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi yengesini bağ makasıyla 5 yerinden ...
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar ...
Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde çikolata ve şekerden elbiseler podyumda
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde ...
Kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve kedi çaldılar
YEREL HABERLER Kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve ...
Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi aştı
YEREL HABERLER Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi ...
Beatles ve Elvis, Vivaldi ve Bach’la buluştu
YEREL HABERLER Beatles ve Elvis, Vivaldi ve Bach’la buluştu
Antalya'da yasa dışı bahis dolandırıcılığı
YEREL HABERLER Antalya'da yasa dışı bahis dolandırıcılığı
Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün ...
Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar 2 ...
Kanser hastası FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay süreyle ertelendi Bu kararın ardından Özdoğan, akşam saatlerinden cezaevinden tahliye edildi
YEREL HABERLER Kanser hastası FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın ...
FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan´ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
YEREL HABERLER FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan´ın cezasının infazı 3 ...
Antalya´da 2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Antalya´da 2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi ...
Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis tarafından güçlükle çıkartıldı Önce cemaat önünde bale yaptı, camide uygunsuz hareketlerine devam edince polis tarafından çıkartıldı
YEREL HABERLER Camide uygunsuz hareketlerde bulunan Rus kadın, polis ...
Alanya Belediyesi, 231’nci sıfır kilometre aracını temizlik işleri bünyesine kattı
YEREL HABERLER Alanya Belediyesi, 231’nci sıfır kilometre aracını ...
Yaban keçisi avında kullanılan kaçak avcı kulübeleri yıkıldı / Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Yaban keçisi avında kullanılan kaçak avcı kulübeleri ...
8 kişinin yaşadığı tek katlı ev alevlere teslim oldu Yangında ev içerisinde bulunan 60 bin TL kül oldu
YEREL HABERLER 8 kişinin yaşadığı tek katlı ev alevlere teslim ...
Kan donduran olayda davaya devam edildi
YEREL HABERLER Kan donduran olayda davaya devam edildi
Kamyon kasasında 500 bin liralık makaron çıktı
YEREL HABERLER Kamyon kasasında 500 bin liralık makaron çıktı
Antalya’da polisler öğrencilerle kitap okudu
YEREL HABERLER Antalya’da polisler öğrencilerle kitap okudu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.