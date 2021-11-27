Avrupa'nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası 8'inci kez Antalya'da



Namık Kemal KILINÇ / SERİK, (DHA) Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezindeki Regnum Carya ev sahipliğinde bu yıl 8'incisi gerçekleşecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

Avrupa'nın en özel golf destinasyonlarından biri olan Belek'teki Regnum Carya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan turnuvaya 256 golfçü katılacak. 28 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada dünyanın birçok yerinden golf tutkunları bir araya gelecek. Turnuvanın şampiyonuna sürpriz ödüller verilecek. Avrupa'nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve Türkiye'nin ilk golf kulübü National Golf Club'ta gerçekleşecek turnuvada sporculara golf tutkunları da eşlik edecek.

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-11-27 14:40:21



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