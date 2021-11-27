Eğitim-Bir-Sen 16. Türkiye Buluşması Antalya’da başladı Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Ek göstergeler mutlaka düzenlemelidir" “Eski Türkiye’nin hayaleti aramızda dolaşmaya devam ediyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eğitim-Bir-Sen 16. Türkiye Buluşması Antalya’da başladı Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Ek göstergeler mutlaka düzenlemelidir" “Eski Türkiye’nin hayaleti aramızda dolaşmaya devam ediyor”

İHA

Eğitim-Bir-Sen 16. Türkiye Buluşması Antalya’da başladı Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: "Ek göstergeler mutlaka düzenlemelidir" “Eski Türkiye’nin hayaleti aramızda dolaşmaya devam ediyor”

MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, “EBA’da başörtülü öğretmenden rahatsız olanlar, 29 Ekim’de ortaya konan rezaletler, kurtuluş etkinliklerindeki görüntüler, ‘Mesele Boğaziçi değil, sen hâlâ anlamadın mı’ pankartıyla Gezi’yle akrabalığını ortaya koyanlar, milletimizin inanç değerlerine saldıranlar hâlâ eski Türkiye özlemlerinin peşindeler" dedi.
Pandemi döneminde geçtiğimiz yıl yapılamayan Eğitim BirSen Türkiye Buluşmasının 16’cısı bu yıl Antalya’da yapılıyor. Toplantıya bin 1700 dolayında teşkilat yöneticisi katıldı. Toplu sözleşme süreci ve sonuçlarına, sendikal çalışmalara ve eğitim gündemine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı toplantının açılışında konuşan MemurSen ve Eğitim BirSen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Medeniyetimizin imar ettiği her karış toprak yüzyıldır savaşlara, açlığa, katliamlara sahne oluyor. ‘Dağlara buğdaylar serpin, Müslüman ülkede kuşlar aç kalmış demesinler’ diyen bir medeniyeti ortadan kaldırdığından beri dünyanın yüzü gülmedi, gülmüyor. Kuşlar aç değil ama ümmetin çocukları açlıktan ölüyor. Her gün tepelerine bombalar yağıyor. Her gün yüzlercesinin cesedi kıyılara vuruyor. Emperyalistler, kapitalistler, Siyonistler, hep birlikte saldırıyorlar” dedi.

“Eski Türkiye’nin hayaleti aramızda dolaşmaya devam ediyor”
Teyakkuza geçmeleri gerektiğini vurgulayan Yalçın, şunları söyledi: “İşte görüyorsunuz, eski Türkiye’nin hayaleti aramızda dolaşmaya devam ediyor: EBA’da başörtülü öğretmenden rahatsız olanlar, 29 Ekim’de ortaya konan rezaletler, kurtuluş etkinliklerindeki görüntüler, ‘Mesele Boğaziçi değil, sen hâlâ anlamadın mı’ pankartıyla Gezi’yle akrabalığını ortaya koyanlar, milletimizin inanç değerlerine saldıranlar hâlâ eski Türkiye özlemlerinin peşindeler. Sezai Karakoç’un deyimiyle ‘Bu bir zihniyet savaşıdır, karayla akın. Bu bir hayat tarzı, dünya görüşü, yani bir medeniyet savaşıdır.’ İşte bu yüzden biz büyük medeniyet mücadelesi veriyoruz. O yüzden diyoruz ki, EğitimBirSen’in varlığı dün olduğu gibi, bugün de, yarın da gereklidir. İlkelerimizi mayalayan inancımızdır. İnancımıza, değerlerimize, kutsalımıza sahip çıkan bu büyük teşkilatı yürekten kutluyor, yürekten selamlıyorum.”

“Ek göstergeler mutlaka düzenlemelidir”
Yalçın, “Önemli kazanımlara imza attık. Bunların yeterli olmadığını başta biz biliyoruz. Daha önümüzde aşılması gereken çok engelimiz var. 3600 ek gösterge konusunu 6. Dönem Toplu Sözleşmeleri konusunda masaya taşıyoruz. Ek göstergeler mutlaka düzenlemelidir. Ama masanın kapsamında değil, 'sizin ruhsatınız buna yetmez, çerçeveniz sınırlarınız belli' denilerek her defasında geriye bırakılarak 3600 ek göster ve göstergelerin düzenlemesi talebimizi bu masada kapsam dışından içine alarak masa kapsamazdan masanın kararına dönüştürerek önemli bir aşama aldık. Masanın kapsamını, kazanımlarımızın katsayısını artırdık. Bunlar kolay olmadı. Titiz bir hazırlık, ciddi bir emek ve teşkilatımızın güçlü desteği ile başardık. Anadolu Meydanı’nda on binlerle son çeyrek asrın en büyük sendikal eylemini gerçekleştirdik. Sesimizi de, sözümüzü de o gün o meydanda yükselttik. Toplu sözleşme kazanımlarımızı salt bugünkü kazanımlar üzerinden değil, dünden bugüne bütün kazanımlar toplamında değerlendirmemiz gerekiyor. Toplamda 802 kazanımımızı kitaplaştırdık, tarihe kaydettik” değerlendirmesinde bulundu.

“Büyük Türkiye hedefi için eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunları mutlaka çözülmelidir”
Ali Yalçın, 20. Millî Eğitim Şûrası’na da değinerek, “Şûrayı önemsiyor; eğitimin ve eğitimcilerin sorunlarını müzakere için çok önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Şûra için hazırlıklarımızı tamamladık. Görüşlerimizi kamuoyuyla da paylaştık. Her zaman söylüyoruz, güçlü ve büyük Türkiye hedefi için eğitimin ve eğitim çalışanlarının sorunları mutlaka çözülmelidir. Öncelikle belirtmeliyim ki, şûranın yedi yıldır yapılmıyor olması eğitim için kayıptır. Şûralar zamanında yapılmalı, sorunların müzakeresi ötelenmemelidir. Ayrıca şûrada gündem dayatması yerine, şûra gündemi sosyal paydaşlarla belirlenmelidir. Her ne kadar istişarî bir kurum olsa da şûranın tavsiyeleri politikalara dönüştürülmelidir. Şûranın üç gündemi olan ‘Temel Eğitimde Fırsat Eşitliği’, ‘Mesleki Eğitimin İyileştirilmesi’ ve ‘Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi’ konularında çalışmalarımız, süregelen taleplerimiz, tekliflerimiz var. Okul öncesi dönemde din ve ahlak eğitimi başta olmak üzere, öğretmenler ve yöneticilerle ilgili taleplerimizi şûra gündemine taşıyoruz” şeklinde konuştu.

“20 bin öğretmen, 200 bin öğrenci, 800 bin kitaba ulaşmayı hedefliyoruz”
‘Bir Bilenle Bilge Nesil’ projesiyle gençleri kitaplarla buluşturduklarını, kitaplar etrafında öğrencileri adanmış öğretmenlerle bir araya getirdiklerini kaydeden Yalçın, bu yıl hedefi büyüttüklerini, 20 bin öğretmen, 200 bin öğrenci, 800 bin kitaba ulaşmayı hedeflediklerini söyledi. Üyelerinin ihtiyaç duyduğu her alanda hizmetleriyle var olmaya devam ettiklerini, üyelerinden aldıkları gücü ve katkıyı yine üyelerine hizmet olarak sunduklarını vurgulayan Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı: “2020 yılı başında EğitimBirSen Konukevi’ni hizmete açtık. Ankara’da EBS Otelimizi, İstanbul’da Konukevimizi en kısa sürede hizmete açıyoruz. Yüksek kaliteli konaklama hizmetimizle EğitimBirSen ailesinin ferdi olmanın ayrıcalığını her üyemize yaşatıyoruz. Elbette çalışmalarımız bunlarla sınırlı değil. Medeniyetimizden tevarüs eden değerlerimizle mazlumun sesi, mağdurun nefesi olmaya devam ediyoruz.”
Konuşmaların ardından Eğitim Temalı 6. Uluslararası Kısa Film Yarışması ve Eğitimden Bir Kare Fotoğraf Yarışmalarının ödülleri taktim edildi. Kısa Film Yarışmasında birincilik ödülü Volkan Budak, ikincilik ödülü Kenan Karayağız, üçüncülük ödülü Hakan Sümer’e verildi.
Fotoğraf yarışmasında ise birincilik ödülü Deniz Kalaycı, ikincilik ödülü Şeyhmus Kuyumcu, üçüncülük ödülü ise Gürsel Egemen Ergin’e verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Fraport TAV Antalyaspor - Aytemiz Alanyaspor: ...
Manavgat’ta Güzel Sanatlar Sempozyumu başladı Akademisyenler ve öğrenciler yanan alanlara ağaç dikti
YEREL HABERLER Manavgat’ta Güzel Sanatlar Sempozyumu ...
Avrupa'nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası 8'inci kez Antalya'da
YEREL HABERLER Avrupa'nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası 8'inci kez ...
Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - A.Alanyaspor: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - ...
4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe çevirdi Dut ağacının dallarına takılı kalan çöp poşetleri görenleri şaşkına çeviriyor Onlarca çöp poşetiyle adeta çöplüğe dönen ağaç dallarından kötü kokular geliyor
YEREL HABERLER 4. kattan atılan çöp poşetleri, dut ağacını çöplüğe ...
Özhaseki: 19 yılda hem genel, hem yerelde sessiz devrim yaptık
YEREL HABERLER Özhaseki: 19 yılda hem genel, hem yerelde sessiz ...
Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi aştı (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi ...
Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı
YEREL HABERLER Manavgat'da polisten vatandaşlara broşürlü uyarı
Sağlık Bilimleri Fakültesinden kursiyerlere diş taraması
YEREL HABERLER Sağlık Bilimleri Fakültesinden kursiyerlere diş ...
Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan kamyonet giyim mağazasına girdi
Bahtsız driftçiye polis sürprizi Yolun ortasında drift yaparken polis aracıyla burun buruna geldi
YEREL HABERLER Bahtsız driftçiye polis sürprizi Yolun ortasında ...
2 çocuk annesi yengesini bağ makasıyla 5 yerinden yaralayan kayınbirader adliyeye sevk edildi Saldırıya uğrayan kadının yardımına koşan kadının, saldırganın annesi olduğu belirlendi Saldırganın kadını bıçakladığı, yerdeyken darp ettiği ve saçından çektiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER 2 çocuk annesi yengesini bağ makasıyla 5 yerinden ...
Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar Open Turnuvası sona erdi
YEREL HABERLER Uluslararası Tekerlekli Sandalye Tenis Hülya Avşar ...
Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde çikolata ve şekerden elbiseler podyumda
YEREL HABERLER Uluslararası Antalya Gastronomi Festivali'nde ...
Kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve kedi çaldılar
YEREL HABERLER Kapısını çilingire açtırıp girdikleri evden para ve ...
Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi aştı
YEREL HABERLER Türkiye örtü altı üretim alanı 80 milyon metrekareyi ...
Beatles ve Elvis, Vivaldi ve Bach’la buluştu
YEREL HABERLER Beatles ve Elvis, Vivaldi ve Bach’la buluştu
Antalya'da yasa dışı bahis dolandırıcılığı
YEREL HABERLER Antalya'da yasa dışı bahis dolandırıcılığı
Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Antalya’da trafik kazası: 1 yaralı
Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Antalya'da jandarmadan uyuşturucu ve kaçak tütün ...
Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı
YEREL HABERLER Çilingirle girdikleri evden kediyi bile çaldılar 2 ...
Kanser hastası FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın cezasının infazı 3 ay süreyle ertelendi Bu kararın ardından Özdoğan, akşam saatlerinden cezaevinden tahliye edildi
YEREL HABERLER Kanser hastası FETÖ hükümlüsü Ayşe Özdoğan'ın ...
FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan´ın cezasının infazı 3 ay ertelendi
YEREL HABERLER FETÖ'den hükümlü Ayşe Özdoğan´ın cezasının infazı 3 ...
Antalya´da 2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi tarafından bıçaklandı
YEREL HABERLER Antalya´da 2 çocuk annesi kadın, kayınbiraderi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.