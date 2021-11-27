Süper Lig: FT Antalyaspor: 3 - A.Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

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Süper Lig’in 14. haftasında FT Antalyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u 30 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

61. dakikada Eduardo’nun ceza alanı dışından sert şutunu kaleci Boffin çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

65. dakikada Alanyaspor’da Tayfur Bingöl, hakem Ali Şansalan'a şiddetli itirazdan dolayı gördüğü ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68. dakikada Bünyamin Balcı’nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Mukairu’nun vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti. 20

89. dakikada Güray Vural’ın sol kanattan ceza alanı içine kestiği ortada Floranus gelişine düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 30



Stat: Antalya

Hakemler: Ali Şansalan xx, Erdinç Sezertam xx, Murat Tuğberk Curbay xx

FT Antalyaspor: Boffin xx, Bünyamin Balcı xxx, Veysel Sarı xx, Naldo xx, Kudriashov xx (Bahadır Öztürk dk. 84 ?), Güray Vural xx, Poli xx (Hakan Özmert dk. 71 x), Fredy x (Floranus dk. 84 xx), Doğukan Sinik xx, Amilton xx (Milosevic dk. 84 ?), Mukairu xxx (Gökdeniz Bayrakdar dk. 90 ?)

Yedekler: Doğukan Özkan, Eren Albayrak, Nuri Şahin, Ersin Zehir, Ghacha, Gökdeniz Bayrakdar

Teknik Sorumlu: Alfons Francıscus Groenendıjk

A.Alanyaspor: Marafona x, Juan Fran x (Borja dk. 45 x), Awaziem x, Mevlja x, Tayfur Bingöl x, Efkan Bekiroğlu x (Efecan Karaca dk. 57 x), Fatih Aksoy x, Emre Akbaba x, Candeias x (Eduardo dk. 57 x), Davidson x (Ahmet Ildız dk. 71x), Babacar x (Diedhiou dk. 71 x)

Yedekler: Yusuf Karagöz, Buluthan Bulut, Umut Güneş, Milinovic, Furkan Bayır

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Bünyamin Balcı (dk. 40), Mukairu (dk. 68), Floranus (dk. 89) (FT Antalyaspor)

Kırmızı kart: Tayfur Bingöl (dk. 65) (A.Alanyaspor)

Sarı kartlar: Awaziem (A.Alanyaspor), Amilton (Antalyaspor)

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