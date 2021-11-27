Drift atarken polise yakalandı

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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde otomobiliyle drift yaparken yakalanan sürücüye, 7 bin 14 lira ceza uygulandı. Drift anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat Sanayi Sitesi'nde perşembe günü K.C.E., çevredeki araçlara aldırmadan 07 DFT 66 plakalı otomobiliyle drift yaptı. K.C.E., bu sırada, yoldan geçen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibiyle karşı karşıya geldi. Trafik polisini görünce otomobiliyle kaçan sürücü, yakalandı. Polis K.C.E.'ye 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan 7 bin 14 lira ceza uyguladı.

K.C.E.´nin drift yaptığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, K.C.E.´nin drift yaparken trafik polislerinin geldiği, durumu fark edince de otomobiliyle kaçtığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN

2021-11-27 16:17:05



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