Yengesine bağ makası ile saldıran kayınbirader tutuklandı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde yengesi Naciye Demir'i (32) sokak ortasında dövüp bağ makası ile 5 yerinden yaralayan Ali Demir (31), tutuklandı.

Serik'in Akçaalan Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde 2 çocuk annesi Naciye Demir, çocuk arabasıyla yolda yürürken kayınbiraderi Ali Demir tarafından önü kesilerek dövüldü. Ali Demir ardından, üzerindeki bağ makasını Naciye Demir'in vücuduna 5 kez sapladı. Naciye Demir çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ali Demir ise olaydan 15 dakika sonra polis tarafından babasının evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Ali Demir polisteki ifadesinde, psikolojik sorunları olduğunu, yengesiyle arasında daha önce de tartışma yaşandığını anlattı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali Demir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Naciye Demir ise tedavisinin ardından taburcu oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-11-27 17:22:01



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