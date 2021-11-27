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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (2)

DHA

Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (2)


ECRİN BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ DERE TAŞTI
Meteoroloji´nin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Antalya´da yağmur, doğu ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Serik ilçesi Kadriye Mahallesi´nde geçen temmuz ayında kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin´in cesedinin bulunduğu Beşgöz Deresi, kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla araçların geçtiği köprü de su altında kaldı. Belediye ekipleri derenin taşmasına neden olan pislikleri temizleyerek suyun akmasını sağladı.
Öte yandan, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi´nde de yağış nedeniyle bazı tarlalar su altında kaldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-11-27 18:21:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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