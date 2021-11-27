Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (2)

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ECRİN BEBEĞİN ÖLDÜĞÜ DERE TAŞTI

Meteoroloji´nin turuncu kodla uyarıda bulunduğu Antalya´da yağmur, doğu ilçelerinde etkisini sürdürüyor. Serik ilçesi Kadriye Mahallesi´nde geçen temmuz ayında kaybolan 2 yaşındaki Ecrin Keskin´in cesedinin bulunduğu Beşgöz Deresi, kuvvetli yağış nedeniyle taştı. Derenin taşmasıyla araçların geçtiği köprü de su altında kaldı. Belediye ekipleri derenin taşmasına neden olan pislikleri temizleyerek suyun akmasını sağladı.

Öte yandan, Aksu ilçesi Kundu Mahallesi´nde de yağış nedeniyle bazı tarlalar su altında kaldı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-11-27 18:21:59



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