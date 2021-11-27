Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (4)

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MAHSUR KALAN 14 KİŞİ KURTARILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde bir odun deposunda mahsur kalan 14 kişi, ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-11-27 22:00:03



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