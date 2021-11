Antalya'da yağmur ve rüzgar etkili oldu (5)

ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA 20 AĞACI DEVİRDİ

Meteorolojinin `turuncu kod´ uyarısı verdiği Antalya'da şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yağmurdan dolayı şehrin birçok noktasında su taşkınları yaşanırken, şiddetli rüzgardan dolayı da ağaçlar devrildi. Muratpaşa ilçesi Yeşilbahçe Mahallesi'nde yer alan bir sitede ve sitenin yanında yer alan parkta yer alan yaklaşık 20'ye yakın ağaç devrildi. Devrilen ağaçlardan bazılarının köklerinden sökülerek; bazılarının ise kırılarak devrildiği görüldü. Ağaçların devrilmesi sonucu sitede ve parkta maddi zarar meydana gelirken, bazı noktalarda ise yol trafiğe kapandı. Yoldan geçmek isteyen vatandaşlar alternatif yolları kullanmak zorunda kaldı. Haber verilen belediye ekipleri ise ağaçlardan dolayı kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

'BOMBA PATLAR GİBİ SES GELDİ'

Ağaçların devrildiğini gören Halil Doğan, "Şiddetli yağmur yağarken bir anda hortum geldi. Çocuk parkı ile site içerisindeki ağaçları devirdi. Her şey bir anda oldu. Biz içeriden dışarıya çıkamadık ve çok korktuk. Bomba patlar gibi ses geldi. Yaklaşık 15-20 ağaç devrildi" dedi.

'CAN KAYBININ OLMAMASI MUCİZE'

Aynı sitede oturan Emre Cengiz ise "Aniden bomba gibi bir ses geldi. Balkonda bulunan malzemelerimizi tutmaya çalışırken, baktık ki aşağıdaki ağaçlar devrilmiş. Hemen aşağıya indim, devrilen ağaçlardan dolayı birine bir şey olmuş ve altında araç kalmış olma ihtimaline karşı. Buradaki durum yukarıdan daha beter gözüküyor. 3 tane ağaç yola devrildi. Parkta aşağı yukarı 10 tane ağaç kökünden söküldü. Site içerisinde yer alan ağaçlar da devrildi. Burada tek şükrettiğimiz nokta birine zarar gelmemiş olması. Can kaybı yok ancak maddi zarar bulunuyor. Burası çok işlek bir yol. Allah korumuş cümlesinin tam karşılığı" diye konuştu.Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN

2021-11-27 22:08:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.