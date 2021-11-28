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300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor Antalya'da 300 yıldır sürdürülen gelenek: "Ormana dokumacılığı" Bölgeye has geleneksel ipek başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün peştamal, masa örtüsü, perde dokuyorlar Ürünler kullanılan malzeme ve emeğe göre 06 ile 500 TL arasında alıcı buluyor

İHA

300 yıllık gelenekle ev ekonomisine katkıda bulunuyor Antalya'da 300 yıldır sürdürülen gelenek: "Ormana dokumacılığı" Bölgeye has geleneksel ipek başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün peştamal, masa örtüsü, perde dokuyorlar Ürünler kullanılan malzeme ve emeğe göre 06 ile 500 TL arasında alıcı buluyor

Antalya'nın İbradı ilçesi Ormana mahallesinde geçmişi 300 yılı bulan ve el emeği ile yapılan yöresel başörtüler, günümüzde az sayıdaki kişi tarafından dokunarak geleceği taşınmaya çalışılıyor. Yöre kadınları, geleneksel başörtüsü yanında aynı yöntemle bugün peştamal, masa örtüsü, perde gibi ürünler de dokuyor
İbradı'nın Ormana mahallesinde geçmişi 300 yılı bulan yöresel dokumacılığın günümüzde de yaşatılması için Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce kurs düzenlendi. Kursa katılan kadınlar tarafından günümüzdeki başörtüsü yanında peştamal, masa örtüsü, perde gibi ürünler de üretiliyor. Kadınlar bir taraftan kurs görürken, bir taraftan da siparişler alarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar.
Yöresel dokumacılığın unutulmaması için açılan kursta açtıklarını anlatan kurs eğitmeni Feride Canbaş, 2010 yılında İbradı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ilk kez kurs açıldığını ve kendisi de dahil olmak üzere bir yıl süren yöreye özgü dokuma kursunda 13 kişinin eğitildiğini kaydetti.

“Kültürümüzü yaşatmak istiyoruz”
Unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarını canlandırmak adına 2010 yılında başlatılan projenin devamını sağladıklarını anlatan Canbaş, “2010 yılında açılmış olan kurs ile dokumayı öğrendik. Şimdi ise elimizden geldiği kadar öğrenci yetiştirmeye devam ediyoruz. Önemli olan bu kültürü unutmamak, kültürümüze sahip çıkmaktır. Kültürümüzü devam ettirmek için yeni öğrenciler bulup, gençlere açılmak istiyoruz” dedi.

“Meşakkatli bir iş”
Dokuma işinin meşakkatli bir iş olduğunu ancak kursiyerlerin para kazandıkça kendilerine hedef koyduklarını ve emeklerinin karşılığını almak istediklerini söyleyen Canbaş " Eskiden Ormana’ da her evin altında dokuma tezgahları çalışırmış. Eskiden kadınlar bunları çarşaf, iç giyim, gelinlik kızlara çeyiz olarak, hatta damatlara iç gömlek olarak kullanırlarmış. Devam ettirmeye çalıştığımız bu kültürü yansıtan glamık dokuma yani ipek dokuma ile de eskiden hanımlar bunu başlarına örterek bütün vücudu kapatan bir örtü ile sokağa öyle çıkarlarmış. Bu gelenek halen Ormana’da sürmektedir. Halen bir çok hanım vardır. Glamık (ipek) dokuma Ormana’ya has bir dokuma şeklidir. Bu alanda çok sipariş alıyoruz. Dışarıdan birçok kişi sipariş veriyorlar. Siparişlerimiz oldukça yüksek. Ev hanımlarına Hem kurs veriyoruz hem de kursiyerlerimiz para kazanıyorlar. Bir yerden de siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz " dedi.

“Ustalık bir yıl sürüyor”
Yaptıkları ürünlerin dekoratif ev aksesuarlarında kullanıldığını, yaptıkları peştamal, plaj giysileri, giyişi, masa örtüsü, şal gibi birçok çeşit ürünlerin fiyatlarının 60 TL ile 500 TL arasında değiştiğini söyleyen Canbaş fiyatların işin emeğine ve ipin kalitesine göre değiştiğini kaydetti.
Kursiyerlerden Hacer Parmaksız ise 12 yıldır dokuma işi yaptığını hem geleneklerini sürdürüp hem de para kazandıklarını söyledi.
Kursiyerlerden Hülya Kocakulak ise , “Bir yıl önce kursa katılarak hocamın sayesinde bu işe giriştim. Boş vaktimi değerlendiriyorum hem para kazanıyorum, hem de bu işin güzelliğinin farkına varıyorsunuz. İlk zamanlar zorluklar çektik fakat ürün çıkardıkça insan mutlu oluyor. Biz de gelecek nesillere bunları aktarmak için emek vereceğiz. Bu kültürümüz ebelerimizden kalmadır ama zaman içerisinde kültür unutulmuş, yeniden ayağa kaldırmak bizi mutlu ediyor. Bizlere bu imkanı tanıyan hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu kursta güzel şeyler öğrendik ve güzel şeyler yapacağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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