Kepez’de budanan ağaç dalları sanata dönüştü

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin budadığı ağaç dalları belediyenin ahşap atölyesinde sanatsal dokunuşla odun adam figürüne dönüştürüldü.

Dokuma Botanik Bahçesi, doğa, insan ve sanatın birlikteliğini temsil eden ağaç dallarından yapılan odun adam figürleri ile daha da renklendi. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yeşil dokunun daha sağlıklı gelişebilmesi için gerçekleştirdiği ağaç budama çalışmalarından elde edilen odun parçalarından ortaya şirin mi şirin sanat eserleri çıktı.

Budanan Ocoliptus ağaçlarının dalları belediyenin ahşap atölyesinde sanatsal dokunuşla odun adam figürüne dönüştürüldü. Uzunluğu 70 santim, eni 50 santim olan odun adamların gövdesi kalın, ayak ve kol kısımları ise ince dallardan yapıldı. Dokuma Botanik Bahçesi’nin eşsiz doğa güzelliğini oturarak izleyen ve sırtında fidan ağaca tırmanan odun adam figürleri ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, budanan ağaç dallarını sanat eserine dönüştürdüğü odun adam figürleri Dokuma Botanik Bahçesi’ne ayrı bir güzellik kattı.

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