Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: ”Fırsat eşitliği için okullara kaynak aktarılmalı”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 7 yıl aradan sonra 13 Aralık’ta 20. Milli Eğitim Şûrası’nı toplayacağını belirten Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, Şûra’da temel eğitimde fırsat eşitliği, öğretmenlerin mesleki gelişimi ve mesleki eğitimin iyileştirilmesi gibi konuların da ele alınacağını hatırlatarak görüş ve düşüncelerini paylaştı.

EğitimBirSen Antalya Şube Başkanı Eyüp Bülent Miran, 7 yıl sonra ‘Eğitimde Fırsat Eşitliği’ başlığıyla şûranın yeniden toplanmasının sevindirici bir gelişme olduğunu belirterek, sendikanın buluşma öncesinde görüş ve öneriler raporunu hazırladığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığının Şûra’da eğitimde fırsat eşitliğini merkeze aldığına dikkat çeken Miran, öğrencilerin öğrenmeleri ve potansiyelini gerçekleştirebilmeleri için fırsatları eşitleyecek şekilde okullara kaynak aktarılmasının önemli olduğunu vurguladı.



“Bu nedenle, okullara kaynak dağılımının adil yapılması önem taşımaktadır”

Miran şöyle konuştu: “Dezavantajlı öğrencilerin devam ettiği okullarda öğrenme eksikliklerini giderecek ek yatırımların yanı sıra, öğrencilerin başarılı olabilmek için ihtiyaç duydukları insan ve materyal kaynağı gibi her türlü kaynağa sahip olmaları sağlanmalıdır. Bu nedenle, okullara kaynak dağılımının adil yapılması önem taşımaktadır. Eğitim kazanımlarını daha nitelikli kılmanın yolu hakkaniyetli olmaktan, eğitimde fırsat ve imkân eşitliğini sağlamanın en iyi aracının da devlet okullarını güçlendirmekten geçtiği unutulmamalıdır” dedi.



"İstihdam türü hâline gelmesinin önüne geçilmeli”

Millî Eğitim Bakanlığı’nın, sayıları bazı dönemlerde 80 binleri aşan ücretli öğretmenlerle eğitim faaliyetlerinin yürütülmesinin normal olmadığını, olağanüstü şartlardan kaynaklanan bu durumun geçici olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirten Başkan Miran, “Eğitimin kalitesini ve verimliliğini düşüren ücretli öğretmenlik uygulamasının en kısa sürede terk edilmesi ve öğretmenlik mesleği içinde bir istihdam türü hâline gelmesinin önüne geçilmeli” dedi.

Miran sözlerini şöyle noktaladı: “Millî Eğitim Şûrası’nda getirilecek teklifler ve yapılacak analizler; öğretmenler, eğitim yöneticileri, öğrenciler ve tüm milletimizin zihin dünyasında yeni ufuklar açmalıdır. Şûra’da alınacak kararların ve bu kararlar doğrultusunda hayata geçirilecek uygulamaların millî eğitim sistemimize artı değer katacağına inanıyoruz.”

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