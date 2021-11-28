'Turuncu kod' sonrası Antalya Serik'te metrekareye 221 kilogram yağış (2)



DEPODA MAHSUR KALAN İŞÇİLER İŞ MAKİNESİYLE KURTARILDI

Antalya'nın Serik ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayıp akşam saatlerinde şiddetini artırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı yerleşim alanları, seralar, iş yerleri ve tarım alanları ile narenciye bahçeleri sular altında kaldı. Serik'in Kökez Mahallesi'nde suların yükselmesi ile çalıştıkları depoda mahsur kalan 14 işçi, dün geç saatlerde Serik Belediyesi ve Serik İtfaiye birimlerince kurtarıldı. Kurtarma anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde işçilerin iş makinesine bindirilip götürülmeleri yer alıyor.

Suyun çekildiği depoda hayat normale dönerken, suların sürükleyerek tarlalara götürdüğü odunlar da iş yeri çalışanları tarafından toplandı. 14 kişinin mahsur kaldığı deponun sahibi Ünal Şaşmaz, "Suları izlemekten başka elimizden bir şey gelmedi. Malımız gitti ama en azından cana gelmedi. Sular bastığı anda yapacak hiçbir şey yoktu. Bazı yerleri aradık. Belediye Başkanı sağ olsun kepçeleri gönderdi. Normal kepçeler müdahale edemedi en son paletli kepçeler geldi. Buradaki işçileri kepçe ile çıkardılar. İşçilerde herhangi bir şey yok Allah'a şükür" dedi.

'KEPÇE BİZİ KURTARDI

Depoda mahsur kalanlardan Suriye uyruklu Naim Nazar, "Su önünde ne varsa alıp götürüyordu. Su biraz fazlalaşınca biz hemen içeriye gittik. Kepçe geldi ama su kepçeyi de götürüyordu. Daha sonra patronun deponun yanındaki iki katlı evine gittik. Bu sırada 34 kişi arabalarla yolun içinde kaldı. Sonra kepçe bizi kurtardı" diye konuştu.

Soner Çeltik ise "Biz akşam su baskını sırasında odun deposunun önünden Gazeliçi'ne doğru gidiyorduk. Önümüzde yoğun sel vardı. 'Geriye dönelim' dedik, geri döndüğümüzde bu yol tamamen su içerisindeydi. Aracı deponun bulunduğu alanda yüksek bir yere çıkardık. 12 saat sonra sular daha da yükseldi ve yol tamamen su altında kaldı. Odun deposunun her tarafından su geliyordu. 3-4 saat kadar burada mahsur kaldık. Daha sonra belediye ekipleri kepçe ile gelip bizi çıkardı. Şimdi de burada kalan aracımı almaya geldim" dedi.

TARIM ALANLARI SU ALTINDA KALDI

Öte yandan Belek Mahallesi'nden geçen Acısu Deresi'nin debisinin yükselmesi sonucu bölgede bulunan tarım alanları, narenciye bahçeleri, muz ve çilek seraları sular altında kaldı. Belek Mahallesi ve Kadriye Mahallesi'nde yazlıkçıların kaldığı bazı siteler su altında kaldı. Sitede su basan evlerde Serik itfaiye birimi ve Serik Belediyesi ekiplerince su tahliye çalışmaları yapılıyor. Yağışlardan dolayı Yukarı Kocayatak, Çandır, Eskiyörük, Belek, Burmahancı, Çakallık, Kadriye Mahallelerinde su baskınları olduğu, bazı seraların su altında kaldığı, yağışlar devam ettiği için hasar tespit çalışmalarına başlanamadığı öğrenildi.Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)FOTOĞRAFL DHA-Genel Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-11-28 13:06:53



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