'Turuncu kod' sonrası Antalya Serik'te metrekareye 221 kilogram yağış (3)



ATIKLAR SEL İLE BİRLEŞİP KANALLARI TIKADI

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bugün sabah saatlerinde sağanak etkisini arttırdı. Dere yatakları ve kanallara bırakılan atıklar, sel suları ile birlikte sürüklenip, menfez ve büz girişlerini tıkadı. İlçeye bağlı Karşıyaka, Kum, Beykonak ve Mavikent mahallelerinde bazı seraları su bastı. ASAT ve Kumluca Belediyesi ekipleri, suyun seralara ve evlere zarar vermemesi için iş makineleri ile menfez girişlerindeki atıkları temizledi.

MUHTARDAN ÇİFTÇİLERE UYARI

Mavikent Mahalle Muhtarı Adem Karataç, ekiplerin çalışması sonucu şu ana kadar ciddi bir zarar olmadığını söyledi. Karataç, "Havalar uzun süredir kurak geçiyordu. Çok şükür, yağmurlarımız yağdı. Her yıl olduğu gibi vatandaşlarımız kurak havalarda sanki hiç yağmur yağmayacak, sel olmayacak gibi dere yataklarına ve seraların arasındaki kanallara atık bırakıyor. Sel suları atıkları sürüklüyor. Menfez girişlerine gelen atıklar tıkanmalara neden oluyor. Yağmur aşırı olsa ciddi zararlar doğurabilirdi. Tüm çiftçilerimizi bu konuda uyarıyorum" dedi.Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA, (DHA) DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kumluca Ramazan SARIKAYALI

2021-11-28 13:21:23



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