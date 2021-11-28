'Turuncu kod' sonrası Antalya Serik'te metrekareye 221 kilogram yağış (4)



METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yağış ve rüzgarın aralıklarla devam ettiği Antalya için yeni bir uyarı daha yaptı. Beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güney batı yönlerden fırtına (50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir."

FIRTINAYA KARŞI AĞAÇLAR BUDANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış ve fırtınaya nedeniyle gelen ihbarlara müdahale etti. Gece saatlerinde Sinanoğlu Caddesi ve Yeşilbahçe mahallelerinin bazı noktalarında çok şiddetli rüzgar çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek devrilen ağaçları kaldırıp, olası tehlikelerin önüne geçti. Yeşilbahçe Mahallesi'nde bazı parklarda zarar gören ve tehlike arz eden ağaçlar da ekipler tarafından budandı. Ekipler, gece boyunca Antalya'yı gezerek, fırtınada zarar gören noktalara müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, su baskınları nedeniyle mağdurların yardımına koştu.

DEV DALGALAR OLUŞTU

Diğer yandan rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Bugün öğle saatlerinde sahile gelenlerden bazıları, dalgaların fotoğrafını çekerken bazıları ise denize girip selfie çekti. Dalgalar nedeniyle denizdeki çöp ve ahşap atıkların kıyıya vurduğu görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-11-28 13:47:24



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