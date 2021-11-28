Muratpaşa’nın Sultanları, Sakarya’yı mağlup etti

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Muratpaşa Belediyespor, Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi 8’inci hafta maçında, deplasmanda karşılaştığı Generali Sigorta Sakarya’yı, 32 mağlup etti.

Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nin 8’inci hafta açılış maçında, Muratpaşa Belediyespor, deplasmanda Generali Sigorta Sakarya’yla karşılaştı. Serdivan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk seti Muratpaşa’nın Sultanları, 2522 kazandı. Maçın ikinci seti, ev sahibi takımın üstünlüğüyle geçildi. 1425 biten setin ardından Muratpaşa, üçüncü seti 2519 alarak durumu setlerde 21’e getirdi. Sakarya temsilcisi, dördüncü seti 2025 kazanarak maça tutundu. Muratpaşa, son seti 1510 kazanarak 32’lik sonuçla maçtan galip ayrıldı.

Muratpaşa, bu maçın ardından 7 galibiyetle ligde puanını 18’e yükseltti. Kendi evinde hiç kaybetmeyen Muratpaşa’nın Sultanları, ligin 9’uncu haftasında şampiyonluğun iddialı takımlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni konuk edecek.

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