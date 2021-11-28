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Minibüsün camından fırlayıp karşı yöndeki otomobile çarparak hayatını kaybetti

DHA

Minibüsün camından fırlayıp karşı yöndeki otomobile çarparak hayatını kaybetti


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da alt geçitte virajda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan minibüs sürücüsü Mahmut Yavaşcan (35), camdan fırlayarak karşı şeritteki otomobilin camına ve kapısına çarpıp hayatını kaybetti. Yavaşcan'ın emniyet kemerinin takılı olmadığı görüldü.
Kaza, saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde yer alan alt geçitte meydana geldi. Mahmut Yavaşcan yönetimindeki 32 AS 946 plakalı minibüs, alt geçitte virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Yavaşcan, karşı istikamette Anıl Kuyucu´nun kullandığı 07 AOA 794 plakalı otomobilin cam ve yan kapısına çarparak yola savruldu. Kuyucu ve kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
KALP MASAJI İLE KURTARILMAYA ÇALIŞILDI
Sağlık ekipleri, Yavaşcan'ın nabzını ölçtükten sonra kalp masajı uyguladı. Ekipler, daha sonra Yavaşcan'ı sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin çabasına rağmen Mahmut Yavaşcan kurtarılamadı.
'CAMDAN FIRLAYIP ARACIMIN ÜZERİNE DÜŞTÜ'
Otomobil sürücüsü Anıl Kuyucu, "Kendi aracının camından fırlayıp, benim aracımın üzerine düştü. Ne olduğunu bile anlayamadım" dedi.
KEMERİN TAKILI OLMADIĞI GÖRÜLDÜ
Yavaşcan'ın kullandığı minibüste, yolcu koltuğunda bulunan emniyet kemerinin takılı, sürücü koltuğundaki kemerin ise takılı olmadığı görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-11-28 21:40:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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