ALKÜ’lü hekim adayları, beyaz önlüklerini giydi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi hekim adayları için Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine beyaz önlüklerini ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan ve öğretim üyeleri giydirdiler. Öğrenciler, aileleri önünde beyaz önlük giymenin heyecanı yaşadılar.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Diş Hekimliği Fakültesi, 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği Günü ve içinde bulunduğu haftanın Ağız Diş Sağlığı Haftası olması münasebetiyle Beyaz Önlük Giyme Töreni düzenledi. Konaklı Yabancı Diller Okulu Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Programa ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, ALKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Can Tansel Tuğcu, ALKÜ Diş Hekimliği Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Küresel salgın Covid19 nedeniyle beyaz önlüklerini törenle giyemeyen ALKÜ Diş Hekimliği Fakültesi birinci ve ikinci sınıf öğrencileri için düzenlenen Beyaz Önlük Giyme töreni saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı ile başladı.



“Öğrencilerimize ve vatandaşlarımıza hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan, “1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım Dünya Diş Hekimliği günü olarak kutlanmaktadır. Sağlık ordumuzun vazgeçilmez bir parçası olan diş sağlığını korumak ve sağlamak gibi insani ve kutsal bir görevi yerine getiren tüm diş hekimlerinin gününü en içten dileklerimle kutluyor, ülkemiz için ağız ve diş sağlığı farkındalığının arttığı iyi bir yıl olmasını diliyorum” sözleri ile konuşmasına başladı. Ağız Diş Sağlığı Haftası’nda özellikle çocukluk çağından itibaren verilecek eğitimlerle diş fırçalama alışkanlığının yeni nesillere kazandırılabilmesi için ailelere ve topluma düşen görevlerin vurgulandığını ifade eden Rektör Kalan, “Bizler de Diş Hekimliği Fakültemizin Alanya’da bu bilincin oluşması için üzerine düşen görevi en iyi şekilde yaptığına inanıyoruz. Bölgemizde hastalara tedavi, öğrencilerimize öğretim hizmeti vermenin haklı gururunu yaşamaktayız" dedi. Rektör Kalan konuşmasının devamında salonda bulunan velilere seslenerek, “Sayın veliler, en kıymetlimiz evlatlarımızın iyi bir meslek edinmesi ve topluma faydalı bireyler olması yönünde yaptığınız tercihle üniversitemiz adına elimizden gelen her türlü desteği vererek, öğrencilerimizin iyi bir diş hekimi olacağı yönünde güvenimiz sonsuzdur” ifadelerini kullandı.



“Beyaz önlük saflık, temizlik ve mesleğe başlangıçtır”

Ardından beyaz önlüklerini giyen hekim adaylarına hitaben yaptığı konuşmada Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Gülsün Yıldırım, “Covid 19 küresel salgınından dolayı geçen yıl yapamadığımız, bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz Beyaz Önlük Törenimize hoş geldiniz” diyerek sözlerine başladı. Yıldırım konuşmasının devamında “Türkiye’de ilk diş hekimliği okulu 22 Kasım 1908 tarihinde kurulmuş ve 1909 yılında fiilen eğitime başlamıştır. 1996 yılından bu yana her yıl 22 Kasım tarihi, Dünya Diş Hekimliği Günü ve içinde bulunduğu hafta ise Ağız Diş Sağlığı Haftası olarak kutlanmaktadır. Öncelikle bir diş hekimi olarak, yıllarca mesleğime emek harcamanın haklı gururunu yaşıyorum. Pandemi sürecinin, özverili çalışmalarıyla en büyük yükünü çeken sağlık camiasının önemli bir parçası olan tüm diş hekimlerinin gününü en içten dileklerimle kutluyor, daha sağlıklı ve güzel şartlarda geçireceğimiz nice güzel yıllar diliyorum” şeklinde konuştu.



“Siz ve önlüğünüz hayat boyunca hep beyaz kalın”

Beyaz önlüğün tarihsel sürecinden de bahseden Yıldırım, “Hekimlerin ve cerrahların özel giysileri ise siyah renkliydi ve bunun nedeni olarak, siyah rengin kan göstermemesi ve böylece hastaların rahatlatılması ileri sürülüyordu. 19. yüzyıl sonlarında, ilk kez Alman cerrah Von Bergmann, kanların görülmemesinin, fark edilmemesinin mikrobik hastalıkların yayılmasına neden olduğunu öne sürerek tüm hastane çalışanlarının laboratuvarlarda giyilen beyaz gömleklerden kullanmalarını önermiştir. Daha sonra beyaz gömlek, yalnızca bir hijyen ve temizlik simgesi olmamış, aynı zamanda hekimlerin bilim adamı kimliklerinin öne çıkarılmasını sağlamıştır. Bu giysi seçiminde beyaz önlüğün “temizliği, saflığı ve sağlık alanında yeni bir başlangıcı” temsil etmesinin rol oynadığı anlaşılmaktadır. O halde siz bugün beyaz önlüklerinizi giyerek, yepyeni bembeyaz bir başlangıca adım atıyorsunuz. Fakültemizi başarı göstererek kazandınız ve tertemiz geldiniz. Bugün burada biz de sizlere önlüklerinizi beyaz olarak teslim edeceğiz. Siz ve önlüğünüz hayat boyunca hep beyaz kalınız. Aramıza hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

