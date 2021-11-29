Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan ateşli silah çıktı

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Antalya’da jandarma ekiplerinin rutin yol kontrol uygulamasında durdukları aracın içerisinden 2 adet ateşli silah, şarjör ve fişek ele geçirildi.

Antalya’nın Aksu İlçesi, Topallı Yol Kontrol Noktasında, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafından gerçekleştirilen kontrollerde, F.G. isimli şahsa ait araçta 1 adet tabanca ve şarjörü, 13 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve şarjörü ele geçirildi. Olay ile ilgili adli işlemler başlatıldı.

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