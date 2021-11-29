Şehit aileleri, Rektör Özkan ile bir araya geldi Rektör Özkan: "Şehitlerin vatan sevgileri örnek olmalı”

Akdeniz Üniversitesi’nde yer alan ve 15 Temmuz şehitleri Muhammet Oğuz Kılınç ile Yasin Naci Ağaroğlu’nun isimlerini taşıyan tabelalar yenilendi. Şehitlerin fotoğraflarının da yer aldığı tabelalar tekrar yerleştirilirken, şehit aileleri MeltemZeki Kılınç ile ZehraOsman Ağaroğlu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’a teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Rektör Özkan, şehitlerin örnek alınması gerektiğine değinerek "Şehitlerimizin 15 Temmuz’da sergiledikleri vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve üstün cesaretlerinin örnek olmasını gerektiğine inanıyorum" dedi.



“Vatan sevgileri örnek olmalı”

Şehit aileleriyle sohbet eden Rektör Özkan, şehitliğin en önemli mertebelerden biri olduğunu belirterek, Antalyalı şehitlerin adını üniversitede yaşatmanın kendileri için büyük bir onur olduğu söyledi. Her iki şehidin de üniversite öğrencilerine yakın yaştaki gençler olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Özkan, “Şehitlerimizin 15 Temmuz’da sergiledikleri vatan sevgisi, bağımsızlık aşkı ve üstün cesaretlerinin örnek olmasını gerektiğine inanıyorum. Biz eğitimcilere düşen de düşünen, sorgulayan, bilinçli, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmektir” diye konuştu.



“Toplumsal bilinç diri tutulmalı”

Şehit aileleri ise Rektör Özkan’a gösterdiği hassasiyet ve verdiği destek için plaket verdi. Aynı zamanda 15 Temmuz Vatan Şehitleri Dernek Başkanı olan Meltem Kılınç ise şehit oğullarının isimlerinin bu şekilde yaşatılmasının kendilerini gururlandırmasından daha çok toplumsal hafızayı ve bilinci diri tutmak için önemli olduğunu söyledi. Bir şehit annesi olarak artık tüm gençleri kendi evladı gibi gördüğünü belirten Meltem Kılınç, “Anneler gününde, bayramlarda, ne zaman gençlerimizle bir araya gelsek bu duygunun karşılıklı olduğunu görüyorum. Ben gençlerimizin gözlerinde de oğlumla aynı vatan aşkını görüyorum” şeklinde konuştu.

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