Kazada hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini alırken yere yığıldı



Adem AKALANBülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da alt geçitte bariyerlere çarpan minibüsün camından fırlayarak karşı şeritteki otomobilin camına ve kapısına çarpıp hayatını kaybeden sürücü Mahmut Yavaşcan'ın (35) cenazesi, ağabeyi Mustafa Yavaşcan tarafından alındı. Mustafa Yavaşcan, kardeşinin tabutunu taşırken gözyaşları içerisinde yere yığıldı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Mevlana Caddesi üzerinde yer alan alt geçitte meydana geldi. Mahmut Yavaşcan yönetimindeki 32 AS 946 plakalı minibüs, alt geçitteki virajda bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle camdan fırlayan Yavaşcan, karşı istikamette Anıl Kuyucu´nun (35) kullandığı 07 AOA 794 plakalı otomobilin cam ve yan kapısına çarparak yola savruldu. Kuyucu ve kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla beraber kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

KALP MASAJI İLE KURTARILMAYA ÇALIŞILDI

Sağlık ekipleri, Yavaşcan'ın nabzını ölçtükten sonra kalp masajı uyguladı. Ekipler, daha sonra Yavaşcan'ı sedyeye alarak ambulansa taşıdı. Sağlık ekiplerinin çabasına rağmen Mahmut Yavaşcan kurtarılamadı. Yavaşcan'ın kullandığı minibüste, yolcu koltuğunda bulunan emniyet kemerinin takılı, sürücü koltuğundaki kemerin ise takılı olmadığı görüldü. Yavaşcan'ın cenazesi, daha sonra adli tıp kurumu morguna götürüldü.

CENAZEYİ AĞABEYİ ALDI

Mahmut Yavaşcan'ın cenazesi, bugün ağabeyi Mustafa Yavaşcan tarafından adli tıptan teslim alındı. Kardeşinin tabutunu taşıyan Yavaşcan, gözyaşları içerisinde yere yığıldı. Yavaşcan, bir yakını tarafından teskin edildi. Cenazenin Adıyaman´ın Kahta ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALANBülent TATOĞULLARI

2021-11-29 13:17:34



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