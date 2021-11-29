‘Operetlerden Seçkiler’ yeniden sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından Kasım ayında gerçekleştirilen ‘Operetlerden Seçkiler’ konseri sanatseverlerle tekrar buluşmaya hazırlanıyor. 2 Aralık Perşembe saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesinde gerçekleştirilecek olan konser, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Atay Ergezen tarafından sahneye koyulan ve eserlere mizansenlerin de eşlik ettiği konserde sahne düzenleme Özlem Tekinay, sahne tasarımı Cüneyt Şencan ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlandı. Sevilen ve en bilinen operetlerin parıltılı aryaları ve ansamblarını piyanist Metin Kiper eşliğinde solist sanatçılar soprano Arzu Aydoğdumu, Zişan Damcıoğlu, Serap Demirhan Işık, Meriç Karataş, Esra Serbest ve Gizem Şener, tenor Koray Damcıoğlu, Baha İşler, Fatih Şanal, Göksay Yaran ve Erdi Can Aybaş, bariton Ümit Burak Tekinay seslendirecek.

Fiyatları 25 ile 40 TL arasında değişen konserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki opera gişelerinin yanı sıra biletini al internet adresinden de temin edilebilecek.

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