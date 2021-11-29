Çiftçi su baskınları sonrası seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı Hafta sonu şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya’da yaklaşık 3 bin dönüm alan zarar gördü Su altında kalan seralara çiftçi 2 gün sonra girebildi Domates seralarının içerisinde biriken sular ise yavaş yavaş çekilmeye başladı Aksu ve Serik'te hasar tespit komisyonu kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çiftçi su baskınları sonrası seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı Hafta sonu şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya’da yaklaşık 3 bin dönüm alan zarar gördü Su altında kalan seralara çiftçi 2 gün sonra girebildi Domates seralarının içerisinde biriken sular ise yavaş yavaş çekilmeye başladı Aksu ve Serik'te hasar tespit komisyonu kuruldu

İHA

Çiftçi su baskınları sonrası seralarına girdi, çamur sebebiyle yürümekte bile zorlandı Hafta sonu şiddetli yağmurun etkili olduğu Antalya’da yaklaşık 3 bin dönüm alan zarar gördü Su altında kalan seralara çiftçi 2 gün sonra girebildi Domates seralarının içerisinde biriken sular ise yavaş yavaş çekilmeye başladı Aksu ve Serik'te hasar tespit komisyonu kuruldu

Turizm kenti Antalya’da hafta sonu etkili olan sağanak yağmurdan etkilenen çiftçiler, 2 gün sonra seralarına gelmeye başladı. En çok domates ve çilek seraları zarar görürken, sular altında kalan çilekler adeta çamura büründü. Domates seralarının içerisinde ise yavaş yavaş sular çekilmeye başlandı. Öte yandan 3 bin dönüme yakın alanın etkilendiği tahmin edilen Aksu ve Serik İlçeleri'nde hasar tespit komisyonlarının kurulduğu öğrenildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün turuncu kod ile uyarmasının ardından şiddetli sağanak yağmurun etkili olduğu Antalya’da domates ve çilek seralarının kapladığı yağmur suları yavaş yavaş çekilmeye başlandı. Yağmurun en çok etkilediği Aksu ilçesinde dün ve önceki gün sudan dolayı seralara giremeyen vatandaşlar, bugün erken saatlerde seralarına gelerek incelemelerde bulundu. Çizmeleri ile seralarına giren vatandaşlar, çamurdan dolayı adım atmakta zorlandı.

Çilekler çamura büründü
Çileklerin üzeri ise adeta çamurla kaplanarak görünmez hale geldi. Başka bir serada ise çilek serasının içerisinde bulunan arıkların su ile dolu olduğu görüldü. Bir vatandaş suyun tahliye etmek için su motoru ile tahliye çalışmasına başladı. Eline küreğini alan üretici suyun önünü açarak akmasını sağladı. Yaklaşık 1 ay sonra hasat edilmesi beklenen çileklerin etkili olan yağmurda sular altında kalması Ahmet Polat’ta derin üzüntü oluşturdu.

“Ben bu çilekleri göremiyordum”
Çilekleri adeta çamur ile kaplanan Mehmet Kalmaz ,”Çok şiddetli bir yağmur yağdı. Suyun gideri olmadığı için tarlam su içerisinde kaldı. Çok zararım var. Şuan kaldıracağım mahsul şubatmart ayına kadar gitti. Su belime kadar geliyordu. Ben bu çilekleri göremiyordum. Hasat zamanı gelmişti. 12 hafta içerisinde toplanacaktı. Kanalların giderinin daha fazla büyümesi gerekiyor. Dağlardan sular buraya geliyor. Kurumasını bekleyeceğim. İkinci bir masraf yapacağım. 10 dönüm zarar oldu” açıklamasına yer verdi.

“Ne yapacağımı ben de şaşırdım”
Domates serasının içerisinde su birikintisi ile yürümekte zorlanan İbrahim Erkan, “20 yıldır çiftçilik yapıyorum, her yıl sel mağduru oluyoruz. Ürünlerimizi yetiştiremiyoruz. Bizim tek derdimiz bu kanalların düzgün bir şekilde temizlenmesidir. Bunlar yapıldıktan sonra bizim bir sorunumuz kalmayacak. Maliyetler çok yüksek. Ne olacağı ne biteceği belli değil. Geçen yıllarda da böyle oldu. Alacağımız salkım domates, gerisi çöp. Artık üretmeyi bırakacağım. Ne yapacağımı ben de şaşırdım. Bize destek verilmesi lazım. Kanallar yetersiz kalıyor. Dilekçeler verdik. Kendi imkanlarımız ile kanalları açıyoruz. 3 gündür seramıza gelemedik” dedi.

“300 bin TL zararım var”
Çilekleri su altında kalan Ahmet Polat ise şunları söyledi: “Yazın yapılması gereken kanal yapılmadı. Bu kanalların temizlenmesi lazım. Cumartesi günü şiddetli yağmur oldu. Serama gelemedim. Çilekleri Cumartesi toplayacaktım toplayamadım. 300 bin TL zararım var. Ben su tahliyesi yapıyorum. İlaçlama yapacağım.”
Öte yandan şiddetli yağmurda Aksu’da 8001000 dönüm, Serik İlçesi’nde ise bin 500 ile 2 bin dönüm arasında bir örtü altı alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. Tarım İl Müdürlüğü ve tarım ilçe müdürlükleri tarafından hasar tespit komisyonlarının kurulduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

‘Operetlerden Seçkiler’ yeniden sanatseverlerle buluşacak
YEREL HABERLER ‘Operetlerden Seçkiler’ yeniden sanatseverlerle ...
Amir Ateş Kütüphanesi açılıyor
YEREL HABERLER Amir Ateş Kütüphanesi açılıyor
Kazada hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini alırken yere yığıldı
YEREL HABERLER Kazada hayatını kaybeden kardeşinin cenazesini ...
Tiyatro öğrencileri, ‘Çok Yaşa’ oyunu ile mezun oldu
YEREL HABERLER Tiyatro öğrencileri, ‘Çok Yaşa’ oyunu ile mezun oldu
2050’de sıfır karbon hedefi Antalya Büyükşehir Belediyesi, ‘Sürdürülebilir Enerji Eylem Planı’nı hazırladı
YEREL HABERLER 2050’de sıfır karbon hedefi Antalya Büyükşehir ...
Kepez’in Sultanları, Megaspor derbisinden galip ayrıldı
YEREL HABERLER Kepez’in Sultanları, Megaspor derbisinden galip ...
Genç Antalya Gönüllüleri başvuruları başladı
YEREL HABERLER Genç Antalya Gönüllüleri başvuruları başladı
Şehit aileleri, Rektör Özkan ile bir araya geldi Rektör Özkan: "Şehitlerin vatan sevgileri örnek olmalı”
YEREL HABERLER Şehit aileleri, Rektör Özkan ile bir araya ...
Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan ateşli silah çıktı
YEREL HABERLER Yol kontrol noktasında durdurulan araçtan ateşli ...
Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği Antalya'da deniz keyfi
YEREL HABERLER Meteoroloji'nin 'turuncu kod' uyarısı verdiği ...
Muratpaşa’da hortumun bıraktığı izler temizleniyor
YEREL HABERLER Muratpaşa’da hortumun bıraktığı izler temizleniyor
Yüz yakan lazer uygulamasına 3 bin 360 TL ceza
YEREL HABERLER Yüz yakan lazer uygulamasına 3 bin 360 TL ceza
Konyaaltı’ndan öğrencilere ücretsiz çorba ve çay ikramı
YEREL HABERLER Konyaaltı’ndan öğrencilere ücretsiz çorba ve çay ...
Prof. Dr. Özyiğit: “Bazı ucuz ek vitaminlerin kansere neden olabileceğini biliyoruz” Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gökhan Özyiğit’ten ucuz ek vitamin uyarısı "Bu noktalarda halkımızın çok dikkatli olması gerekiyor” “Çok basit önlemlerle 3 kanserden birinin önlenebildiğini biliyoruz” “Türkiye’de şuanda kanser ile ilgili olarak bütün işlemler çok rahatlıkla uygulanabiliyor”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Özyiğit: “Bazı ucuz ek vitaminlerin kansere ...
Antalyaspor’da hedef kupada tur
YEREL HABERLER Antalyaspor’da hedef kupada tur
Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürüyor
YEREL HABERLER Kepez Belediyespor, grup liderliğini sürdürüyor
ALKÜ’lü hekim adayları, beyaz önlüklerini giydi
YEREL HABERLER ALKÜ’lü hekim adayları, beyaz önlüklerini giydi
Minibüsün camından fırlayıp karşı yöndeki otomobile çarparak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Minibüsün camından fırlayıp karşı yöndeki otomobile ...
Antalya'da emniyet kemeri takmayan sürücünün inanılmaz ölümü Bariyere çarpıp aracın camından fırlayan sürücü, karşı şeritten gelen aracın camına çarparak hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Antalya'da emniyet kemeri takmayan sürücünün ...
Yağmurla gelen sel, 55 dekar çilek serasını göle çevirdi Çilekler suyun içinde yüzerken üretici çaresiz kaldı
YEREL HABERLER Yağmurla gelen sel, 55 dekar çilek serasını göle ...
İstanbul’dan gelen uçak Antalya’ya 6 saatte inebildi Büyük korku ve panik yaşayan yolcular iner inmez yakınlarına koştu
YEREL HABERLER İstanbul’dan gelen uçak Antalya’ya 6 saatte ...
Muratpaşa’nın Sultanları, Sakarya’yı mağlup etti
YEREL HABERLER Muratpaşa’nın Sultanları, Sakarya’yı mağlup etti
İnşaat çukuruna düşen kedi, kurtarmaya gelen itfaiye erine uzun süre ter döktürdü 10 metre derinliğindeki çukurda itfaiye erinden kaçıp etrafa tırmanan kedi, 2 saatlik uğraş sonucu yakalanıp bulunduğu yerden çıkartıldı
YEREL HABERLER İnşaat çukuruna düşen kedi, kurtarmaya gelen itfaiye ...
Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi
YEREL HABERLER Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası faciayı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.