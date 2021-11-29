İkazlı yanan trafik ışıklarından geçerken kaza yaptılar: 1 yaralı

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Antalya’da iki otomobil, fasılalı yanan trafik ışıklarından geçerken çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kepez ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, çevreyolu istikametine seyir halindeki N.N.’nin kullandığı 07 APB 447 plakalı otomobile, Barbaros Bulvarında Sanayi istikametinden gelip Doğu Garajı istikametine gitmekte olan O.K’nin kullandığı 07 LUU 22 plakalı otomobil çarptı. Kazanın trafik lambasının fasılalı yandığı sırada ışık ihlali sonucu meydana geldiği ileri sürüldü.

Kazada yolculardan Betül Kırca yaralanırken, araçlarda hasar oluştu. Kırca, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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