Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli’nde 4 madalya kazandı

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Alanyaspor Eskrim Takımı, Kocaeli'nden 4 madalyayla dönüyor.

Kocaeli'nde düzenlenen Yıldızlar 17 Yaş Altı ve Büyükler Epe Türkiye Şampiyonası'na katılan Alanyaspor eskrim takımı, 4 bronz madalya kazandı. Yıldız bayan epe kategorisinde Damlanur Sönmüş, yıldız erkek epe kategorisinde Cengizhan Öner, büyük bayan epe kategorisinde Yağmur Sönmüş ve büyük erkek epe kategorisinde Muhammed Taşar 3'üncü oldu.

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