Antalya'da sır gibi cinayet Yaşlı adam, evinin bahçesinde öldürülmüş halde bulundu

Antalya’nın Aksu ilçesinde, yaşlı adam evinin bahçesinde av tüfeği ile öldürülmüş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, Aksu’nun Topallı Mahallesi’nde müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Arsa alım satımı ve çiftçilikle uğraşan 70 yaşındaki 4 çocuk babası Osman Ali Yalçın’ı, bugün sabah saatlerinde bir oğlu bahçede hareketsiz şekilde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine haber verilmesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri, incelemelerinde Yalçın’ın vücudunda saçma çok sayıda saçma izlerine rastladı. Av tüfeği ile vurulmuş olduğu değerlendirilen cinayet zanlısını yakalamak için jandarma ekipleri inceleme başlattı. Jandarma bölgede bir süre tüfeği arama çalışması yaptı. Osman Ali Yalçın’ın, dün akşam saatlerinde öldürülmüş olduğu tahmin ediliyor. Savcılık ve jandarmanın çalışmasının ardından Yalçın’ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaşlı adamın olay yerinde terliğinin kaldığı görüldü.

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