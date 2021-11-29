Parkenin Akrepleri Trabzon’dan galibiyetle döndü

Erkekler Hentbol Süper Lig'de mücadele eden Antalyaspor Hentbol Takımı, Trabzon'da oynadığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü maçını 2935 kazandı.
Trabzon Beşirli Spor Salonu'nda oynanan 9'uncu hafta karşılaşmasını Gökhan Adıgüzel ve İldeniz Kaygusuz hakem ikilisi yönetti. Karşılaşmanın ilk dakikasından itibaren üstünlüğü eline alan takımımız, mücadelenin ilk yarısını 1418 önde tamamladı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında da aradaki farkı koruyan Parkenin Akrepleri, salondan 2935 galip ayrıldı. 9'ar gol atan Ali Emre Babacan ve Savaş Beyhan Antalyaspor’un en skorer oyuncuları oldu. Barış Buğday ve Oleg Georgiyevski de 5'er golle galibiyete katkı koydu. 8 maç sonunda 5 galibiyet 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile ligin 5'inci sırasında bulunan Antalyaspor Erkek Hentbol Takımı, ligin 10'uncu haftasında, 4 Aralık Cumartesi günü saat 17.00'de Eskişehir Ormanspor ile Antalya'da karşılaşacak.
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