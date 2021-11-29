Antalyaspor Judo Takımı'ndan 5 madalya

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 2628 Kasım tarihleri arasında Karaman’da gerçekleştirilen Yunus Emre’yi Anma ve Hoşgörü Judo Turnuvası Yıldızlar kategorisine Antalyaspor, 3 erkek, 6 kız sporcu ile katıldı. 2022 yılına hazırlık kapsamında düzenlenen etkinliği Antalyaspor 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamladı.
Turnuvaya katılan Antalyasporlu sporcular ve elde ettikleri dereceler şu şekilde: "1. Asya Kurt 52 Kilogram (Altın), 2. Berfin Avaz 63 Kilogram (Gümüş), 3. Sedef Sedefoğlu 40 Kilogram (Bronz), 3. Şahan Aslan 42 Kilogram (Bronz), 3. Ayten Sude Canan 48 Kilogram (Bronz)."
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.