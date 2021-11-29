Antalyaspor Judo Takımı'ndan 5 madalya

Türkiye Judo Federasyonu tarafından 2628 Kasım tarihleri arasında Karaman’da gerçekleştirilen Yunus Emre’yi Anma ve Hoşgörü Judo Turnuvası Yıldızlar kategorisine Antalyaspor, 3 erkek, 6 kız sporcu ile katıldı. 2022 yılına hazırlık kapsamında düzenlenen etkinliği Antalyaspor 1 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya ile tamamladı.

Turnuvaya katılan Antalyasporlu sporcular ve elde ettikleri dereceler şu şekilde: "1. Asya Kurt 52 Kilogram (Altın), 2. Berfin Avaz 63 Kilogram (Gümüş), 3. Sedef Sedefoğlu 40 Kilogram (Bronz), 3. Şahan Aslan 42 Kilogram (Bronz), 3. Ayten Sude Canan 48 Kilogram (Bronz)."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.