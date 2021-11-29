Serik’te selden etkilenen yollarda temizlik çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, yoğun yağışlardan etkilenen Serik’in BelkısSarıabalıBucakköyKarataşAkbaş grup yolunda temizleme çalışması yapıyor.

Antalya’nın Serik ilçesinde etkili olan sağanak yağmur nedeniyle Belkıs, Sarıabalı, Bucakköy, Karataş ve Akbaş mahalleleri grup yolları dağdan toprak, kum ve taşlarla kaplandı. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, söz konusu grup yolunda temizlik çalışması yapıyor. Selin getirdiği malzemeler iş makineleri ile kaldırılıyor. Büz ağızlarını ve su giderlerini temizleyen ekipler, grup yolunu güvenli hale getiriyor.

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