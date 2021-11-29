Antalya’da ‘Doğu İlçeleri Pandemi Toplantısı’

Antalya Manavgat Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde Doğu ilçeleri Pandemi Toplantısı yapıldı.

Antalya İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük başkanlığında, Antalya’nın tüm doğu ilçelerinin yöneticilerinin katıldığı pandemi toplantısı yapıldı. Toplantıya İl Sağlık Müdürlüğü Başkan ve Başkan Yardımcıları, Serik, Manavgat, Alanya Gazipaşa, Akseki, Gündoğmuş ve İbradı İlçe Sağlık Müdürleri, Hastane Başhekimleri, Alanya ve Manavgat ADSM Başhekimleri ile hastane yöneticileri katıldı.

Toplantıda, Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte kapalı alanda yaşananın kalabalıkların artması ve buna bağlı olarak gelişebilecek riskler değerlendirildi. Okullardaki son durum, filyasyon ekipleri ve çalışmaları gözden geçirilerek, filyasyonun önemi ve aşılama oranının nasıl arttırabileceği konuları tartışıldı. Evde izolasyonda olan temaslı ve vakaların İSDEM ekipleri tarafından daha etkin denetiminin faydalı olacağı ifade edildi. Hastane servis ve yatak durumları değerlendirildi, olabilecek riskli durumlara karşı alınacak önlemler ve planlamalar yapıldı. Ayrıca sağlık yatırımları ve sağlık personeli eksikleri de değerlendirildi.

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