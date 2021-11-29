Sel baskınları sonrası zarar gören seralarda hasar tespit çalışmaları başladı

Antalya’da aşırı yağışlar sonrası, yaklaşık 3 bin dönüm alan zarar gördü. Sular altında kalan seralarda biriken sular ise yavaş yavaş çekilmeye başladı. Serik ilçesine bağlı Sarıaba Mahallesinde İlçe Tarım Müdürlüğüne bağlı ekipler, seralarda oluşan zararları tespit etmek için çalışmalara başladı.

Mahallelerinde 18 vatandaşın seralarında zarar meydana geldiğini belirten Saraba Mahallesi Muhtarı Süleyman Dursun, "Aşırı yağışlardan dolayı İlçe Tarım Müdürlüğünden geldiler. Onlarla birlikte hasar tespit yapıyoruz. Sabahtan beri 18 vatandaşımız mağdur olduğunu bildirdi. Tarım İlçe Müdürümüzle görüştük. Sağ olsun, en kısa zamanda yönlendirdi. Arkadaşlar da zarar gören vatandaşlarımız da seralarda zarar tespit çalışmaları yapıyor" diye konuştu.



"3 dakikada yağan yağmur, serayı bu hale getirdi"

3 dakikada yağan yağmurun serasında zarar oluştuğunu belirten salatalık üreticisi Doğan Gül, "Seradaki zararımız 3 dakikalık yağmur, rüzgarlı havada yağdı doluyla beraber. Sandıklarımız vardı, o anda biber topluyorduk. Dışarı çıkmamızla beraber sandıklar suyun içinde kaldı. Yukarıdan gelen sel, sandıkları buraya getirdi. 3 dakikada yağan yağmur, serayı bu hale getirdi. İlçe Tarım Müdürlüğünden zarar tespit için geldiler ama zararımız baya büyük" dedi.



"Tespitten sonra raporlarımızı sunacağız"

İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli olan Ziraat Mühendisi Gökhan Yenal, "İlçemizde 3 gündür yağan yağıştan dolayı vatandaşlarımızın seralarında, tarlalarında ve meyve ağaçlarında selden dolayı afet meydana geldi. İlçe müdürlüğümüzün görevlendirmesiyle afet hasar tespit çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zararları tespit ettikten sonra raporlarımızı sunacağız" şeklinde konuştu.

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