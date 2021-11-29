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Başkan Yücel: “Alanya’nın dengeli büyümesi için bazı tedbirleri hayata geçireceğiz”

İHA

Başkan Yücel: “Alanya’nın dengeli büyümesi için bazı tedbirleri hayata geçireceğiz”

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel “Kültürel dokuyu koruyarak Alanya’nın sağlıklı ve dengeli büyümesi, alt ve üst yapısıyla, sosyal alanları ile kendi kendine yeten bir şehir olması için bir takım uygulama tedbirleri aldık, hızla uygulamaya koyacağız.” dedi.
Alanya’da faaliyet gösteren Emlak Komisyoncuları Derneği, Müteahhitler Birliği, Emlak Profesyonelleri Birliği Başkanları, yönetimleri ve üyeleri ile bir araya gelen Başkan Yücel, sektörün paydaşlarından sorunlar ve talepleri hakkında bilgiler aldı. Başkan Yücel’e Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Tunahan Kasapoğlu ile Ali Yenialp, Alanya Belediye Meclis Üyeleri ve birim sorumluları eşlik etti.

“Hedeflerimizin pek çoğunu gerçekleştirdik”
“Büyükşehir Yasası ile birlikte 2014’ten bu yana Alanya’nın her yönüyle değişim ve gelişimine yön vermek için mücadele ediyoruz” diyen Başkan Yücel, “İlk geldiğimizde 16 belde belediyesi, köy ve yaylalarla büyük bir coğrafyaya hizmet götürmeye başladık. Geriye dönüp baktığımızda hedef koyduğumuz pek çok projeyi hayata geçirdiğimizi görüyoruz. Eksiğimiz illa ki vardır ama bunları da hedeflerimiz doğrultusunda gidereceğiz. Doğusundan batısına çok iyi bir yapılanma yaptık” ifadelerini kullandı.

“Kontrolsüz nüfus artışı şehrin her kademesini zora sokuyor”
Alanya’nın en büyük sorununun çok büyük oranlarda göç almak olduğunun altını çizen Başkan Yücel, “7 yılda 60 bin göç aldık. Gazipaşa 7 yıl önce 50 bin nüfusa sahipti şu an 51 bin oldu. Büyümeyi sadece nüfus olarak görmemek lazım. Bir anda artan nüfus, yeni yollara, temel alt ve üst yapılara yoğunluğa neden oluyor. Eğitimin durumu ortada; bir okulun yapımı bitmeden okul doluyor. Geçen dönem ikili öğretim gören 8 okul vardı, 5 tanesinde sorunu çözmüştük, kalan 3 tanesi için uğraş veriyorduk şimdi baktık ki ne kadar sıfırlamaya çalışsak da yeniden 67 okul oldu” diye konuştu.

“Okullarda öğrenci patlaması yaşanıyor”
2019 yılında MEB’e bağlı Alanya’da 4 bin 600’lerde birinci sınıf öğrencisi olduğunu, 2021’de ise bu sayının 7 bin 700’lere ulaştığını ifade eden Başkan Yücel, “Bu sadece ilkokul birinci sınıf. Bu çocuklar ikili öğretim görüyor. Benim 3 çocuğum var evde söz geçiremiyorum, bir öğretmen bir sınıfta 4050 kişiye nasıl söz geçirecek. Bir okulda 23 ülkeden çocuk var. Bu deyimi kullanmaktan rahatsızlık duymaya başladım ancak işte bu gibi sebeplerden dolayı Alanya’daki kontrolsüz büyümeyi kontrol altına almak istiyoruz” dedi.

“Yabancıya emlak satışı fiyatları artırdı”
“Alanya’nın cazibesi yerli yabancı herkesi çekiyor” diyen Başkan Yücel, “Alanya tarihte çok büyük medeniyetlere başkentlik yapmış, deniziyle, güneşiyle, kumuyla kısacası her şeyiyle çok özel ve güzel bir yer. Bizden aylar önce ısınmak için soba yakan, doğalgaz açan yerler var. Bu şehirde 2 üniversite olmasının, GazipaşaAlanya Havalimanı’nın yıllardır aktif olması, Alanyaspor’un etkisi, Mevlüt Çavuşoğlu’nun bakanlık görevi buranın cazibesini artırıyor. Her zaman Alanya’nın eskiden ucuzluğundan bahsediyorduk bugün Türkiye’nin en yüksek emlak değerine ulaştı. Bunun da ana nedeni yabancıya satış” ifadelerini kullandı.

“Göç sadece nüfusu değil yeni sorunları da getiriyor”
Başkan Yücel, Alanya’nın en büyük sorunlarımızdan birisinin ulaşım olduğunu da altını çizdi. Başkan Yücel, “Senede 300 kilometrenin üzerinde asfalt yapıyoruz, neredeyse 400 kilometreye yakın yeni yollar açıyoruz. Sürekli yatırım halindeyiz, otopark sorunu ha keza öyle. Göç, birçok sorunu da beraberinde getiriyor. Çözüm üretmek zorundayız. Mahmutlar’da Aile Hekimliği’ne yeni kayıt yapamıyorlar, Kargıcak’a veya Kestel’e yönlendiriyorlar. Ailelerin oturabileceği 2+1 veya 3+1 daire kalmadı. Gelen ruhsat başvurularının yüzde 80 ila 90’ı 1+1 daire için” diye konuştu.

“İmar konusunda radikal kararlar alacağız”
“İmar konusunda radikal kararlar almamız lazım” diyen Başkan Yücel, “Son 1012 yıl içerisinde 90 tane otel ve apart otel ikinci konuta dönüştürülmüş. Bunun içerisinde bin kişilik otel de var 30 odalı otel de var. Apart otellerin emsalleriyle ilgili bazı imar avantajlarını sizlerle paylaşacağız. Alt yapısını hazırlıyoruz. Bir diğeri de 1+1 dairelere metrekare zorunluluğu getirmek istiyoruz bu zaman dilimi içerisinde. Bunu da sizlerle paylaşacağız. Alanya’da 975 bin metrekare yeşil alan vardı, şimdi 2 buçuk milyona yaklaştı yine yetiştiremiyoruz” dedi. Başkan Yücel’in ardından meslek gruplarının temsilcileri de söz alarak sektörlerine ilişkin soru, sorun ve talepleri ile bunların çözümü konusunda önerilerini paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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