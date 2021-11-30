Kemer Yeni Sanayi Sitesi’nde yağmur suyu çalışması

Antalya’nın Kemer ilçesi Yeni Sanayi Sitesinde yapımı devam eden çalışmalar sürüyor. Çalışmalar kapsamında, yağmur suyu gider çalışmaları tamamlandı.

Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kuzdere Mahallesindeki sanayi içerisindeki çalışmaları kapsamında imar yollarının yapımını tamamladı. Toplam 540 metre uzunluğunda yağmur suyu gideri çalışmaları ile 40 adet yağmur suyu baca ve ızgara inşaatını da tamamlayan belediye ekipleri, kilit taş döşeme çalışmalarına devam ediyor.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, yapımı devam eden yeni sanayide Kemer Belediyesi olarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Belediye olarak sanayi esnafının her zaman yanında olduklarını ve olmaya da devam ettiklerini ifade eden Başkan Topaloğlu, “Esnafımız için hizmetlerimize devam ediyoruz. Sanayideki çalışmalar kapsamında imar yollarının yapımı, yağmur suyu gider çalışmalarını tamamladık. Şu anda hummalı şekilde kilit taş döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmaları en kısa zamanda tamamlamayı planlıyoruz. Kemer halkımıza ve sanayi esnafımıza şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

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