Aşırı yağışla kayan toprak, ağacın saçaklarını ortaya çıkardı

Antalya’da aşırı yağış nedeniyle Aksu Çayı’nın kenarında toprak kayması sonucu, bazı ağaçların saçakları ortaya çıktı.

Türkiye’nin en önemli sebze meyve üretim merkezi Antalya’da bir haftadır aralıklarla devam eden yağış etkisini göstermeye devam ediyor. Serik ve Aksu ilçelerinde seralar başta olmak üzere bazı tarım alanları da su altında kaldı. Bölgenin verimli toprakları ise geç gelen yağmurla suya doydu. Boztepe Mahallesi sınırlarından geçen Aksu Çayı kenarındaki bir portakal bahçesinde yoğun yağış nedeniyle çaya doğru toprak kaymaları oldu. Kayan bir toprak nedeniyle kenardaki bir portakal ağacının saçakları ortaya çıktı. Saçağın olduğu bölgede toprağın yaklaşık 1 metre ıslandığı görüldü.

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