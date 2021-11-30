Foseptiğe düşen 4 yavru kediyi itfaiye kurtardı

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kullanılmayan fosseptiğe düşen 4 yavru kedi, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kepez ilçesi Teomanpaşa Caddesi´nde dün öğle saatlerinde, kapağı taşla kapatılmış fosseptiğin önünde bir kedinin sürekli dolaşıp miyavladığını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 metre derinliğindeki kullanılmayan fosseptikte 4 yavru kedi olduğunu belirledi. Alınan güvenlik tedbirlerinin ardından çukura inen itfaiye eri, kedileri aparatlar yardımı ile kurtardı. Kurtarma çalışmaları sırasında anne kedi, bir an olsun çukurun başından ayrılmadı.DHA-Genel Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI

2021-11-30 10:41:53



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