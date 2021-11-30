Geleceğin izcileri yetişiyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 1115 yaş arası öğrenciler için izcilik faaliyeti başlattı. İlk buluşmayı gerçekleştiren öğrenciler, her hafta gerçekleştirilecek etkinliklerle izciliği öğrenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Ata Doğa İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ve Aspendos Doğa İzcilik Gençlik ve Spor Kulübü Derneği işbirliği ile 1115 yaş arası öğrenciler için izcilik faaliyeti başlattı. Akdeniz Kent Parkı içinde yer alan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk ders ile öğrenciler bir araya geldi. İzcilik deneyimi yaşamak isteyen öğrenciler, izci lideri Tuncay Yerdelen’den izcilik faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Her hafta gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle öğrenciler izciliği öğrenecek. İlerleyen süreçlerde eğitimle, gezi ve kamplar ile geleceğin izcileri yetişecek.

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