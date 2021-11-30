Çöp kutularını devirdi, şişeleri araçların üzerine attı, yaptıklarına kimse anlam veremedi Alman uyruklu kadın, polisin yardım talebini de geri çevirdi İş yerinde oturduğu koltukta Türkçe bulmaca çözmeye kalktı, sonunda ikna edilip iş yerinden çıkartıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir anda ortaya çıkıp caddelerde çöp kutularını devirip, şişeleri araçların üzerine fırlatan, üzerindeki kıyafetleri çıkarıp ilginç hareketler yapan Alman uyruklu kadın, polisi alarma geçirdi.

Öğle saatlerinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi Sorgun kavşağında bir kadının, çöp kutularını devirdiği, üzerini çıkardığı, ilginç hareketler yaptığı, çöp kutularından aldığı şişe ve diğer çöpleri araçların üzerine attığı ihbarı polisi harekete geçirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kadının ara sokaklara girdiğini ve gözden kaybolduğunu belirledi.

Akşam saatlerinde Örnek Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerinden gelen ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, öğle saatlerinde Hasan Fehmi Boztepe Caddesi'nde olay çıkaran kadının iş yerinde oturduğunu gördü. Alman vatandaşı olduğu öğrenilen ve ismi belirlenemeyen kadın, iş yeri sahibi ve polislerin tüm çabalarına rağmen iş yerinden dışarı çıkarılamadı. İş yerine gelen ve Almanca bilen bir vatandaş, kadınla yaptığı görüşmede, kadının Avsallar'da ikamet ettiğini, burada kendisinin darp edildiğini, bilgisayar ve telefonunun alındığını, Avsallar'a gitmek istediğini söylediğini dile getirdi. Polislerin Avsallar'a götürme teklifini önce kabul eden kadın, ani karar değişikliğiyle polislerle gitmeyeceğini söyledi. İlginç hareketlerini iş yerinde de sürdüren, oturduğu koltuktan kalkıp patron koltuğuna oturan, elindeki gazeteden bulmaca çözmeye çalışan, iş yerindeki malzemeleri eline aldığı bezle silen Alman kadın, uzun süren çabaların ardından iş yerinden dışarıya çıkmaya ikna edildi. Alman kadın bir sürede dışarıda bekledikten sonra polislerin yardım teklifini kabul etmeyerek caddede yürüyüp gözden kayboldu.

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