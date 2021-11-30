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MATSO Başkanı Güngör: “ Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin kur sıkıntısını aşabileceğine inanıyoruz”

İHA

MATSO Başkanı Güngör: “ Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin kur sıkıntısını aşabileceğine inanıyoruz”

Manavgat Sanayi ve Ticaret Odası (MATSO) Başkanı Seydi Tahsin Güngör son günlerde yaşanan ekonomik dalgalanmalarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasında iş dünyasının tedirginliğini dile getiren Güngör, “Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar Manavgat iş dünyasını tedirgin etmektedir. Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin bu sıkıntıyı aşabileceğine inanıyoruz” dedi.

“Türkiye’nin bunu başarabilecek gücü ve potansiyeli vardır”
Ülke olarak zor zamanlardan geçildiğini belirten Güngör, iki yıldır tüm dünyada yaşanan Covid19’un ekonomik parametreleri olumsuz etkilediğini söyledi. Başkan Güngör, “Pandemiden kaynaklı yaşanan ekonomik sıkıntının üstüne bölge olarak da Türkiye’nin en büyük yangınını yaşadık. Yaralarımızı tam olarak saramamışken döviz kurlarında yaşanan yükseliş Manavgat iş dünyasının yaşadığı sıkıntıların artmasına neden olmuştur. Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmalar Manavgat iş dünyasını tedirgin etmektedir. Türkiye’nin ekonomik potansiyelinin bu sıkıntıyı aşabileceğine inanıyoruz. Temennimiz biran önce döviz faiz dengesinin yerine oturması ve finansal istikrarın en kısa zamanda tesis edilmesidir. Türkiye’nin bunu başarabilecek gücü ve potansiyeli vardır” diye konuştu.

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