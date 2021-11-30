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Yılbaşında sanatçılı programlara yoğun ilgi

DHA

Yılbaşında sanatçılı programlara yoğun ilgi


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)BU yıl cuma akşamına denk gelen yılbaşında Kıbrıs ve Antalya'dakiler başta olmak üzere, oteller sanatçılarla yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Sanatçılı programlara ilginin yoğun olduğu belirtilirken, Antalya'da açık otellerin dolması bekleniyor.
Geçen yılbaşında Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle eğlence programları düzenlemezken, bu yıl Antalya başta olmak üzere Türkiye'de sahil bölgeleri ve metropollerdeki büyük otellerde yılbaşı özel eğlence programları hazırlandı.
ÜNLÜLER ANTALYA VE KIBRIS'TA
Birçok otelde ise sanatçıların sahneye çıkacağı konserler düzenlenecek. Bu yılbaşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), açık olan tüm otellerde yılbaşına özel eğlence programları hazırlandı. Türkiye'den birçok sanatçı KKTC'de sahnede olacak. Yılbaşında özellikle Antalya ve KKTC öne çıkıyor. Ayrıca kayak otelleri, termal otelleri ve kültür turlarına yönelik bölgelerdeki otellerde de yılbaşı programları hazırlandı.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentelerinden aldıkları bilgiye göre yılbaşı dönemi için kampanyalar başladığını belirterek, "Ancak pandemi sürecinde müşterilerin son dakika satışlara yönelmesi nedeniyle taleplerin aralık ayı ortasından sonra hareketlenmesini bekliyoruz. Son dakika talebi belirleyici olacak. Talepte 2019 yılı seviyesinin yakalanabileceğini öngörüyoruz" dedi.
Yılbaşına yönelik sanatçılı program yapan otellere ilginin yüksek olduğunu açıklayan Bağlıkaya, "Bu noktada Kıbrıs otelleri öne çıkıyor. Antalya'da da sanatçılı program yapan otellere yönelik belirli bir talep söz konusu. Kapadokya da tercih edilen bir diğer destinasyon olarak öne çıkıyor. Yılbaşında kültür turları da ilgi çekiyor. Bu kapsamda Kapadokya, Diyarbakır, Mardin, Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum Turu, Bursa-İznik-Trilye turu gibi turlar tercih ediliyor. İç pazarda kültür turlarında 600 TL'den 5 bin TL'ye kadar fiyat bulmak mümkün" diye konuştu.
BALKANLAR, KİEV VE DUBAİ TERCİH EDİLİYOR
Yurt dışı turlarında ise son bir haftadır hareketlilik yaşandığını anlatan Bağlıkaya, "Özellikle Balkan Turları, Belgrad, Kiev ve Dubai gibi destinasyonlar talep görüyor. Yılbaşında kış turizmi ağırlıklı kayak otellerine de belirli bir talep oluşmasını bekliyoruz. Bursa ve Uludağ bölgesi, yılbaşı için rezervasyon almaya başladı. Özellikle yılbaşı gecesini içeren konaklama paketlerinde fiyatlar 2-3 kat artabiliyor. Genelde 2-3 gün konaklamalı paketler seyahat acentelerimiz tarafından tüketiciye sunulmuş durumda" dedi.
OTELLERDE DOLULUK BEKLENİYOR
Yılbaşına yönelik rezervasyon hareketliliğinin yavaş yavaş başladığını belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, otellerin birçoğunda süsleme ve eğlence programı hazırlıklarının tamamlandığını söyledi. Rezervasyon taleplerine göre 2020'den daha iyi bir yılbaşı hareketliliği görüldüğünü anlatan Atmaca, "Şu anda talepler hem Rusya hem Avrupa hem de iç pazardan. Devam eden erken rezervasyon kampanyaları da var. İyi bir yılbaşı geçeceğini umuyoruz, önümüzdeki bir ay içinde biraz daha netleşecek ama iyi bir yılbaşı görünüyor" dedi.
MİSAFİR PORTFÖYÜNE GÖRE HAZIRLIK
Her otelin kendi konsepti ve misafir içeriklerine göre eğlence ve etkinlik programları hazırlığı yaptığını anlatan Atmaca, "Mesela bazı otellerde özellikle Türk misafirler için sanatçıların sahneye çıkacağı oteller var. Orası tamamen Türklere yönelik olduğundan, bu tür hazırlıkları var. Diğer tesisler de kendi misafir portföyüne göre farklı konseptler hazırlıyor. Açık olan tesislerin hemen hemen tamamının dolacağını düşünüyorum. Çünkü geçen sene yılbaşında da öyle olmuştu, insanlar tatil yapmayı ve eğlenmeyi özledi" dedi.
RUSYA VE BALKANLAR ÖNE ÇIKIYOR
5 yıldızlı bir otelin genel müdürü Ali Kızıldağ, yılbaşı için taleplerin gelmeye başladığını, yurt dışı açısından özellikle Rusya ve Balkanlar, kısmen de Avrupa'dan talep aldıklarını söyledi. Ali Kızıldağ, "İç pazar şu an için hareketli değil. Belki Antalya dışındaki destinasyonlarda hareket olabilir. Bir de geçen hafta yaşadığımız ekonomik dalgalanmadan dolayı tüketici eğilimleri biraz durup bekleme doğrultusunda olduğundan tatil tüketimleriyle ilgili de beklemeye aldılar. Son dakika rezervasyonlarıyla iç pazarda hareket olacağını düşünüyorum. Yine geçen yıllardaki gibi biz otellerimizde yılbaşı hazırlıklarını yoğun şekilde yapıyoruz. Süslemeler, menüler, eğlence programları hepsi hem yerli hem de yabancı misafirlerin zevklerine uygun olarak bütün otellerde değişik hazırlıklar devam ediyor" diye konuştu.
YILBAŞI ÖNEMLİ BİR GEÇİŞ DÖNEMİ
Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, 2021 sezonunun bitmek üzere olduğunu, 2022 sezonu ve turizmi 12 aya yaymak için yılbaşının önemli bir geçiş dönemi olduğunu söyledi. Yılbaşının ülkemize gelen turistler için de çok önemli bir dönemi kapsadığını belirten Yavuz, "Bu yüzden herhalde dünyada en çok turist alan şehir olarak bu yıl Antalya 9 milyona çıkacak. Gözler Antalya'nın üstünde olacaktır. Antalya'nın bu dönemde bütün korona tedbirlerini alması ve bunun yurtdışına anlatılması büyük önem taşıyor. Çünkü artık herkes bir yandan korona sürecini yaşarken bir yandan da artık normalleşmenin çabası içerisinde" dedi.
ÜNLÜLER NEREDE SAHNEYE ÇIKACAK
Yılbaşı tatilinde KKTC ve Antalya'da birçok otel yeni yıla sanatçılarla girecek. Antalya'daki beş yıldızlı otellerde Volkan Konak, Ebru Gündeş, İskender Paydaş, Ezgi Ayşe, Murat Alpsu, Della Miles, Karsu, Nellv White, Dirfters Tribute, Burcu Tokdemir, Alya, Linet, Selami Şahin, Ziynet Sali konser verecek. KKTC'deki otellerde Koray Avcı, Tan Taşçı, Deniz Seki, Funda Arar, Korhan Saygıner, Fatih Ürek, Özcan Deniz, Ebru Gündeş, Hadise, Sertaç Gönültaş, Nalan, Aşkın Nur Yengi konserleri olacak.
Türkiye'nin diğer şehirlerindeki otellerde konser programı netleşen diğer sanatçılarsa şöyle; Afyonkarahisar'daki termal otellerde Derya Uluğ, Aslı Hünel, İlker Görgeç, Işın Karaca, Güliz Ayla. Sapanca'da Şevval Sam. Kocaeli'de Yeşim Salkım, Merve Özbey. Abant'ta Gökhan Sezen. Bursa'da Rafet El Roman. İstanbul'da Mehmet Erdem. Bodrum'da Kuşum Aydın. Tarkan ise yılbaşında Mısır'daki bir otelde sahneye çıkacak. DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-30 13:41:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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