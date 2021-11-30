Döşemealtı’nda su taşkınlarını önleme çalışması

Döşemealtı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kış mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçe genelinde oluşabilecek sel ve taşkınları önlemek için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan yeni yollar açan ekipler, bozulan yollarda bakım ve onarım işlerine de aralıksız olarak devam ediyor.

Ekşili ve Dereli Mahallelerini birbirine bağlayan yolda, dere temizliği yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri olası sel ve su taşkınlarını önlemek için farklı ebatlarda 16 büz yerleştirdi. Kış mevsimi öncesi ulaşımda aksamalara yol açmamak için çalışan belediye ekipleri gelen talepler ve planlarda yer alan çalışmaları aralıksız olarak sürdürüyor.

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