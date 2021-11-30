Kemer Gençlik Orkestrasından “Nereden nereye” konseri

Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrası, “Nereden nereye” konseri düzenledi. Kemer Belediyesi Kültür Salonunda verilen konsere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir, Kemer İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Kamil Bozkurt ve gençlik orkestrasında yer alan çocukların aileleri katıldı.

Şef Furkan Üstündağ tarafından verilen konser yaklaşık 1 saat sürdü. Konserde çocukların sergilediği performans konseri izleyenlerden beğeni topladı. Konsere gelenler, çocukların seslendirdiği şarkılara zaman zaman eşlik etti.



“Gönülden tebrik ediyorum”

Konser sonrası konuşma yapan Belediye Başkanı Topaloğlu, Kemer Belediyesi Gençlik Orkestrasının kurulduğunda bu kadar hızlı ilerleyeceğini düşünmediğini ancak çocukların kendilerini şaşırttığını söyledi. Başkan Topaloğlu, çocukların eğitimleri sırasında birbirlerine şarkılar da öğrettiklerine değinerek, “Yani ilerde önlerine engel çıktığında yardımlaşmayı ve kaynaşmayı da öğrenmiş oluyorlar. Emek olmadan hiçbir şey olmuyor. Belli bir yere kadar geldiler ama önlerinde uzun bir yol var. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası’nın (ATSO) yapacağı sanat okulu Nisan 2022’de açılacak. Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk Eğitim Müdürlüğümüzün de destekleriyle daha fazla kursiyerimiz ve daha fazla çocuğumuz güzel eğitimler alacak. Çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum. Başarılar diliyorum” diye konuştu.



“Ağaç yaşken eğilir”

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ise çocuklara örnek olmanın çok önemli olduğuna değinerek, “Eğitim her yerde var. Az önce Belediye Başkanımız Necati Topaloğlu da söyledi. Ağaç yaş iken eğilir. Genç yaşta bir şeyler öğrenmek çok önemli ve güzeldir. Bu gençlerimiz kendilerine kazanım yapıyor. Burada öğrendikleri ileriki hayatlarında ölene kadar onlarla gidecek” dedi.



“Büyük bir değer”

Şef Furkan Üstündağ da Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu öncülüğünde bir yola çıktıklarını belirterek, Çocukların aylardır enstrüman eğitiminde nereden nereye geldiklerini göstermek istediklerini kaydetti. Çocukların sadece enstrüman eğitimi almadığını ifade eden Üstündağ, “Sanatın, kültürün ve güzel sanatların paylaşmanın ve dostlukların pekiştirilmesini sağlayan etkisini de göstermek istedik. Kemer’de yıllardır bir sanat okulu yok. Başkanımızın öncülüğünde ATSO tarafından bir sanat okulu yapılıyor. Bu çok büyük bir değer” şeklinde konuştu.

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