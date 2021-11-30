CW Enerji, Şanlıurfa’daki firmayı GES'le buluşturdu

Güneş paneli üreticisi CW Enerji, Şanlıurfa’da faaliyet gösteren bir gıda firmasının çatısına güneş enerji santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Güneş enerji santrali kurulumlarına tüm hızıyla devam ettiklerini belirten CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, son teknoloji ile yüksek kalite standartlarında güneş panelleri ürettiklerini söyledi. Anahtar teslim santral kurulumu, kurulum sonrası teknik bakım ve onarım hizmetleri verdiklerini ifade eden Yılmaz, “Alanında uzman mühendis kadromuz ile sektördeki en güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu kapsamda her proje özelinde doğru ürün seçimi ve uygulaması konusunda oldukça hassasiyet gösteriyoruz” dedi.



“Anahtar teslim proje”

Yüksek verimlilik ve performans değerlerine sahip uzun soluklu projelere imza attıklarını dile getiren Yılmaz, “Firma çatılarına GES kurmaya devam ediyoruz. Bu doğrultuda, yumurta üretiminde faaliyet gösteren Uryum Gıda’nın çatısına GES kurulumunu tamamladık. Firmanın çatısına 720 kWp gücünde güneş enerji santrali kuruldu ve anahtar teslim projemizde 445 Wp gücünde 1618 adet güneş paneli kullanıldı” dedi.



“Güneş sonsuz bir enerji sistemi”

Güneş enerjisinin yıllar boyunca kullanılabilecek sonsuz bir enerji sistemi olduğunu ifade eden Yılmaz, “GES ile fosil yakıtlara bağımlılık azalıyor, zararlı gaz salınımı engelleniyor ve bu sayede doğa korunmuş oluyor. Yani kurulan her güneş enerji santrali ile gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmaya katkı sağlanmış oluyor. Günümüzün en önemli sorunlarından biri olan iklim krizi ile mücadelede de en önemli silahlardan birinin güneş enerjisi olduğu unutulmamalı” diye konuştu.

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