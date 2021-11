Uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte olduğu iddiasıyla gündeme gelen genç hayatını kaybetti Talihsiz genç 2 yıl önce uyuşturucudan kurtulmak için yardım istemişti "20 yaşında hayatımın baharındayım, genç yaşta ölmek istemiyorum, bu illetten kurtulup yaşamak istiyorum"

Antalya’nın Manavgat ilçesinde uyuşturucudan kurtulmak için taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla ve yardım çağrısıyla gündeme gelen genç evinde ölü bulundu. Gencin cenazesi yakınları tarafından morgdan alındı. Gencin bir yakını güçlükle ayakta durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi’nde 6533 Sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. 23 yaşındaki torunu Kerim Can Şenol’un, hareketsiz olduğunu gören babaanne durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde gencin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Şenol’un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından Şenol’un cenazesi toprağa verilmek üzere Konya’ya gönderildi. Cenazenin alınması sırasında Şenol’un bir yakını güçlükle ayakta durabildi.



Sahte çip iddiasıyla gündeme gelmişti

Kerim Can Şenol, 2019 yılında uyuşturucudan kurtulmak için yine uyuşturucu kullanan babası ile birlikte taktırdığı çipin sahte çıktığı iddiasıyla gündeme gelmiş ve 14 yaşında arkadaş aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, genç yaşta ölmek istemediğini söyleyip yardım istemişti.



"Yardım istemişti"

Kerim Can Şenol, 2 yıl önce verdiği bir röportajda, 14 yaşında okul arkadaşı aracılığıyla uyuşturucuya başladığını, 6 yıldır uyuşturucu kullandığını belirterek “Bir şekilde para bulup, uyuşturucu alıyorum. Kullandığım zaman rahatlıyor kriz gelene kadar normal yaşantımı sürdürüyorum. 20 yaşında hayatımın baharındayım. Genç yaşta ölmek istemiyorum. Bu illetten kurtulup yaşamak istiyorum. Yetkililerden bana yardım etmelerini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

