Amir Ateş Kütüphanesi hizmete açıldı

Kepez Belediyesi’nin Cumhuriyet’in 100. Yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Amir Ateş Kütüphanesi’ni törenle hizmete açtı.

Kepez Belediyesi, ilçenin 9’ncu kütüphanesini törenle Amir Ateş Semt Konağı’nda açtı. Amir Ateş Kütüphanesi’nin açılışına Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, belediye meclis üyeleri, Kepez Muhtarlar Dernek Başkanı Feyzullah Büyükkeleş, muhtarlar, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ve vatandaşlar katıldı. Açılış konuşmasını gerçekleştiren Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Esentepe Mahallesi’ne de bir kütüphane kazandırıyor olmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Tütüncü, Esentepe Mahallesi’nde eğitimden sağlığa, kentsel dönüşüme kadar birçok alanda gerçekleştirilecek değişim ve dönüşüm projelerini anlattı. İlk önce mahalledeki kentsel dönüşüm projesine değinen Başkan Tütüncü, 2022 yılının başında inşaat çalışmalarının başlayacağını bildirdi.



“Kepez’e 16 kütüphane”

Başkan Tütüncü, Esentepe Mahallesi’nin değişim ve dönüşümünü anlattıktan sonra Kepez’e kazandırılacak 16 kütüphanenin birer birer açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Kepez’e 16 kütüphane açma hedeflerine değinen Tütüncü, “ Ben özel sebepler nedeniyle evlerinde ders çalışamayan öğrencilerimizin yürek yangınlarına şahit oldum. İşte, biz bundan dolayı kütüphane diyoruz. Bugün 200'den fazla çocuğumuzun aynı anda ders çalışabileceği bir kütüphaneyi buradaki gençlerimize ve öğrencilerimize armağan etmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz”dedi.



“Bilim merkezine ışık tuttu”

Kepez’in Robotik Kodlama Merkezi’nin ilk olarak Amir Ateş Semt Konağı’na açıldığını hatırlatan Tütüncü, “Robotik Kodlama Merkezi bizim Bilim Merkezi’mize de aslında ışık tuttu. 2017'de açtığımız Robotik Kodlama Merkezi, muhteşem bir bilim merkezi'nin doğmasına neden oldu. Türkiye'nin en büyük bilim merkezini kurduk başta Kepez’in olmak üzere Antalya’nın çocuk ve gençlerine şuan bilginin, bilimsel düşüncenin kapılarını araladı. Türkiye'nin en büyük bilim merkezini de önümüzdeki günlerde açacağız. Biz yine okullar, spor salonları yaparak, gençlerimizin eğitimleri için yeni projeler üreterek, kütüphaneler açarak hizmet yolculuğumuza devam edeceğiz. Şehri ihya etmek önemli, ama nesle ışık tutmak, gelecek kuşaklara da ışık olmak en önemli şehircilik hizmeti. Gençlerimizi geleceğe daha güçlü bir biçimde taşıyalım ki o gelecek kuşaklarda dönsünler memleketimize milletimize hizmet etme zamanında çok daha güzel işler başarsınlar. 9. kütüphanemiz Amir Ateş Kütüphanesi, gençlerimize, mahallemize, Kepez’imize hayırlı olsun” diye konuştu.



“Kütüphaneyi gezdiler”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün konuşmasının ardından kurdele kesimiyle Kepez’in 9. Kütüphanesi Amir Ateş Kütüphanesi hizmete açıldı. Başkan Tütüncü ve beraberindeki heyet kütüphaneyi gezerek, raflardaki kitapları inceledi.

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