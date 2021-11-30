İstanbul uçakları Antalya´ya indi

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)İSTANBUL´a inmesi planlanan 20´si dış hat, toplam 26 yolcu uçağı, bu kentte etkili olan lodos nedeniyle Antalya Havalimanı´na iniş yaptı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü´nden alınan bilgiye göre, İstanbul´daki şiddetli lodos nedeniyle hem yurt dışı hem de Türkiye´nin çeşitli illerinden İstanbul´a inecek bazı uçakların Antalya Havalimanı´na yönlendirildiği belirtildi. Bu kapsamda dünden beri 20 dış hat, 6 iç hat olmak üzere toplam 26 uçak Antalya´ya indi. Bunlardan 20 dış hat ve 3 iç hat uçuşunun Türk Hava Yolları'na (THY) ait olduğu öğrenildi.
Antalya´ya inen uçaklardaki yolcuların birçoğu ise bugün hava şartlarının uygun olduğu saatlerde yeniden İstanbul´a gönderildi, bazı yolcular da otellere transfer edildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-11-30 14:41:34
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.