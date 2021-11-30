ABT’den Dünya Engelliler Günü’ne özel gösteri

Alanya Belediye Tiyatrosu (ABT ) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için özel bir gösteri hazırlandı. ABT Çocuk Birimi tarafından hazırlanan yeni oyun ‘Saatler’ ve daha önce sahnelenen ödüllü oyun ‘Kalbimin Sevgili Gözü’ 3 ve 4 Aralık tarihlerinde Alanya Belediyesi Kültür Merkezi’nde sahne alacak.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne özel, 11 özel çocuk ve 11 veli tarafından hazırlanan ‘Saatler’ adlı yeni oyun, 3 Aralık saat 16.00’da Kültür Merkezi Belediye Tiyatro Salonunda ilk kez sahnelenecek. Oyunla ilgili bilgi veren Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, “Bilindiği gibi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü, dünya çapında çeşitli etkinliklerle kutlanan bir farkındalık günüdür. Biz de Alanya Belediye Tiyatrosu olarak her yıl bu özel günde bir oyun sahneliyoruz. Bu yıl yeni bir oyun daha hazırladık. Oyunumuzda, 11 çocuğumuz ve 11 velimiz olmak üzere 22 kişi rol alıyor” dedi.



“İki oyun bir arada”

Oyunla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamlandığını belirten Müdür Çinal, “3 ve 4 Aralık tarihlerinde saat 16.00’da Alanya Kültür Merkezi'nde önce geçen yıl 2. Uluslararası Yeni Tiyatro Dergisi tarafından en iyi çocuk oyunu seçilen ‘Kalbimin Sevgili Gözü’ isimli oyunu, ardından da özel çocuklar ve anneleri tarafından sergilenecek ‘Saatler’ isimli oyunumuzu seyircimiz ile buluşturacağız. Tüm vatandaşlarımızı davet diyoruz” diye konuştu.



“Anne ile sohbet ele alınacak”

Nilbanu Engindeniz tarafından yazılıp yönetilen Saatler, özel çocuklarla annelerinin yaptığı sohbeti anlatan söyleşi ve belgesel tadında bir oyun. Yeni oyun Saatler ve Kalbimin Sevgili Gözü oyunları peş peşe gösterime sunulacak ve iki oyunun toplam süresi yaklaşık 80 dakika olacak.

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